İzmir'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil'in silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde 4 Haziran'da, Fil'e silahlı saldırı yapılmasıyla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Alaçatı Mahallesi'nde 4 Haziran'da silahla bacağından vurulan iş insanı Fatih Fil, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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