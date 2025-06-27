Çeşme'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil'in silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde 4 Haziran'da, Fil'e silahlı saldırı yapılmasıyla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Alaçatı Mahallesi'nde 4 Haziran'da silahla bacağından vurulan iş insanı Fatih Fil, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.