İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.
Aramalarda, 18 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 953 gram esrar-sukunk, 32 sentetik ecza, hassas terazi ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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