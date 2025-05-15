Cevdet Yılmaz'dan Galatasaray'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray Futbol Takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik heyeti, yönetimi, futbolcuları ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.