Cevdet Yılmaz Gündemdeki Etkinliklere Katılacak - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Gündemdeki Etkinliklere Katılacak

13.06.2025 00:10
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Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te çeşitli açılışlar ve toplantılar için önemli buluşmalara katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliğe ziyarette bulunacak, Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi Binası açılış programına iştirak edecek, sanayicilerle toplantı yapacak, Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi açılış töreni ile Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet törenine katılacak.

(Gaziantep/11.00/11.35/14.00/16.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi kura törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday hasadına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve Toprak Mahsulleri Ofisi yeni hizmet binası açılışına iştirak edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, böğürtlen hasadına katılacak.

(Batman/09.30-16.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında ikinci maçını Hollanda ile yapacak.

(Şian/15.30)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz Gündemdeki Etkinliklere Katılacak - Son Dakika

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