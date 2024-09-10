Çevre Aktivistlerine Salgın: 196 Ölü - Son Dakika
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Çevre Aktivistlerine Salgın: 196 Ölü

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness'in raporuna göre, dünya genelinde çevre aktivistleri ve toprak savunucularına yönelik cinayetler artıyor. Raporda, Latin Amerika'nın en tehlikeli bölge olduğu ve cinayetlerin yüzde 85'inin bu bölgede işlendiği belirtiliyor. Kolombiya ise çevre savunucuları için en ölümcül yer olarak öne çıkıyor.

10.09.2024 22:16
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"Global Witness" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu, geçen yıl dünyanın dört bir yanından 196 çevre aktivisti ve "toprak savunucusunun" öldürüldüğünü, Kolombiya'nın çevre aktivistleri için "en ölümcül yer" olduğunu bildirdi.

"Global Witness" tarafından yayımlanan raporda, Latin Amerika'nın çevre aktivistleri için dünyanın en tehlikeli bölgesi olmayı sürdürdüğü ve cinayetlerin yüzde 85'inin burada işlendiği belirtildi.

Geçen yıl dünya genelinde 196 çevre aktivisti ve toprak savunucusunun öldürüldüğü kaydedilen raporda, 2012-2023 yıllarında öldürülenlerin sayısının 2 bin 106'ya çıktığı kaydedildi.

Raporda, Kolombiya'nın çevre savunucuları için "en ölümcül yer" olduğu ifade edilerek, Kolombiya'da geçen yıl 79 cinayetin işlendiği ve bu sayının, örgütün yıllık inceleme başlattığı 2012'den bu yana tek bir ülke için kaydedilen "en yüksek sayı" olduğu vurgulandı. Kolombiya'yı, Brezilya, Honduras ve Meksika takip etti.

ABD, İngiltere, Avrupa ve Asya'da çevre savunucularına yönelik baskılara dikkat çekilen raporda, bu bölgelerde yasaların savunuculara karşı giderek daha fazla silah olarak kullanıldığı uyarısı yapıldı.

Toprak ve çevre savunucuları kimdir?

"Global Witness" adlı örgüte göre, toprak ve çevre savunucuları, toplumların ve "gezegenin haklarının" çıkarcı elitlerden ve yıkıcı iş uygulamalarından korunmasında önemli rol oynuyor. Buna karşın her yıl yüzlerce savunucu öldürülürken, sayısız savunucu da saldırıya uğruyor, tehdit ediliyor ve kendilerine suç isnat ediliyor.

Örgüt, bu saldırıların ardındaki temel nedenleri ortaya çıkarmak ve işletmelerin, finansörlerin ve hükümetlerin savunucuları korumasını, insanlara ve gezegene verilen zararlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için çalışıyor.

Kaynak: AA

Latin Amerika, Kolombiya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Aktivistlerine Salgın: 196 Ölü - Son Dakika

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