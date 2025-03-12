Ceyhan'da Motosiklet ve Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Ceyhan'da Motosiklet ve Bisiklet Kazası

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

12.03.2025 09:16
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde Funda A. idaresindeki motosikletle Hasan Kara'nın kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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