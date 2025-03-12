Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde Funda A. idaresindeki motosikletle Hasan Kara'nın kullandığı bisikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da Motosiklet ve Bisiklet Kazası - Son Dakika
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