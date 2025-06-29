Channel 4'ten Gazze Belgeseli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Channel 4'ten Gazze Belgeseli

29.06.2025 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Channel 4, BBC'nin yayımlamadığı Gazze'deki sağlık çalışanlarını konu alan belgeseli yayınlayacak.

İngiltere'de Channel 4 televizyon kanalı, BBC'nin yayınlamadığı Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan belgeseli yayınlayacağını duyurdu.

İngiliz Channel 4 televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin, kamu yararına cesur habercilik ve bağımsız anlatı anlayışlarının parçası olarak ekrana getirileceği vurgulandı.

Açıklamada, BBC için hazırlanan, ancak daha sonra kuruluşun yayınlamayı reddettiği belgeselin, Channel 4'ün editöryal ve yayın standartları açısından denetlendikten sonra onaylandığı aktarıldı.

Açıklamada belgeselin, 2 Temmuz Çarşamba günü yerel saatle 22.00'de yayınlanacağı belirtildi.

Channel 4 Haber ve Güncel Olaylar Başkanı Louisa Compton da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu, İsrail güçlerinin uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiği iddialarını destekleyen kanıtları inceleyen, titizlikle hazırlanmış, önemli bir film ve Channel 4'ün cesur ve korkusuz gazeteciliğe olan bağlılığını örneklemektedir." ifadesini kullandı.

Belgesel, İsrail'in sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef aldığını ortaya koyuyor

"Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgesel, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında sağlık tesislerini ve çalışanlarını sistematik şekilde hedef aldığını ortaya koyuyor.

Belgeselde, Gazze'deki doktor ve sağlık ekiplerinin yalnızca uluslararası hukukun korumasından mahrum bırakılmadığı, aynı zamanda, İsrail ordusu tarafından kasıtlı hedef alındığı, gözaltına alındığı ve işkenceye maruz kaldığına dair görüntü ve tanıklıklar yer alıyor.

BBC, belgeselin yayınını iptal etmişti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, yapım şirketi "Basement Films"e hazırlatılan ve geçen şubatta yayımlanması planlanan belgeselin, "kamu yayıncısının tarafsızlık standartlarını karşılamadığına" karar verildiği bildirilmişti.

Ayrıca, açıklamada, İngiliz yayın kuruluşunun, yapımın haklarını yapım şirketine devrettiği ifade edilmişti.

Basement Films ise belgeselin en az 6 kez yayın tarihi aldığı ve kapsamlı denetim sürecinden geçtiğini aktarmıştı.

Yapım şirketinin kurucusu Ben de Pear açıklamasında, BBC'yi gazeteciliğe engel olmak ve sesleri susturmakla suçlamıştı.

BBC, geçen şubatta, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayınladığı için de özür dilemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, ingiltere, Channel 4, Belgesel, Güncel, İsrail, Medya, Yaşam, Dünya, Gazze, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel Channel 4'ten Gazze Belgeseli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Hamas’ın askeri kanat kurucusu Hakham Muhammed İsa El İsa’nın öldürüldüğünü öne sürdü İsrail, Hamas'ın askeri kanat kurucusu Hakham Muhammed İsa El İsa'nın öldürüldüğünü öne sürdü
Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı Hastaneye kaldırıldı Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu Bursa'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu
UTTS cihazının montajı için son 2 gün Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
Meteoroloji’den 21 kente sarı kodlu uyarı Sağanak ve rüzgar bekleniyor Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü
Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Çin, ABD’nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
10:48
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:34
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
09:48
Trump’tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
09:41
Manisa’da minibüste 1 kişi ölü bulundu
Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu
09:39
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
09:35
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 00:24:29. #7.11#
SON DAKİKA: Channel 4'ten Gazze Belgeseli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.