China's Foreign Investment Confidence Grows - Son Dakika
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China's Foreign Investment Confidence Grows

China\'s Foreign Investment Confidence Grows
23.07.2026 17:14
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Çin'de yılın ilk altı ayında yabancı sermaye yatırımları arttı, güven sürdü.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, yılın ilk altı ayında yaklaşık 4.800 yabancı sermayeli işletmenin ülkede ek yatırımlar yaptığını belirterek, bunun Çin pazarına duyulan güvenin sürdüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Yan perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde yeni kurulan yabancı sermayeli işletme sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını, fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın ise 402,14 milyar yuan (yaklaşık 59,22 milyar ABD doları) olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, ülkenin yabancı yatırım yapısı iyileşmeye devam ederken, yüksek teknoloji sektörlerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar da geçen yıla göre yüzde 33,2 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel China's Foreign Investment Confidence Grows - Son Dakika

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