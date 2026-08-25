ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD\'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
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ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin 1979'dan bu yana yer aldığı "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt" (SDGT) statüsünden çıkarıldığı da duyuruldu. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de (OFAC), HTŞ'yi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'nden çıkardı. ABD yönetimi, temmuzda Kongre'ye yaptığı bildirimde, Suriye'nin söz konusu listeden çıkarılması yönündeki niyetini beyan etmişti.

ABD, 1979'da Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesine eklemişti. Söz konusu listede, halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.

ŞARA'DAN KARARA İLK TEPKİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye'yi 1979'dan bu yana yer aldığı “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarmasının ardından ülkenin kalkınma ve yeniden inşa sürecine girdiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin acı geçmişinden sıyrılarak kalkınma, yeniden imar ve inşa yoluna çıktığını söyledi.

Suriye halkının yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların sona erdirilmesiyle bir kez daha önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Şara, “Yüce Allah'tan, size hizmet etme konusunda bize güç vermesini diliyorum.” dedi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Suriye'nin yanında duran, ülkesine destek veren tüm dost ve destekçi ülkelere teşekkürlerini iletti.

ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

TÜRKİYE: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Yapılan açıklada şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD Yönetimi’nin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye Hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz.

Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır.

Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

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