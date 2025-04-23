CHP Anıtkabir Yürüyüşünde Yüz Binler Yok

(ANKARA) - CHP'nin Anıtkabir yürüyüşüne katılan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Buraya yüz binler tek bir iradeyle geldi. Bu iradeyi görmeyen, sandığı bilmeyen; zamanında 'milli irade' deyip şimdi 'kendi iradem' diyenlere bugün burada yüz binler cevap verdi. Umarım Erdoğan bu mesajı iyi okumuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin 23 Nisan yürüyüşüne yasak getirmesine karşı "Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara'da olacak herkesi, saat 17.00'de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum" çağrısını yapmıştı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Valilik kararına rağmen binlerce insanla birlikte Birinci Meclis önüne geldi. Özel burada konuşma yaptı. Konuşmanın ardından burada toplananlar binlerce insan ile Anıtkabir'e yüründü.

Anıtkabir'de yürüyüşün sonlanmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir gün oldu. Akşamdan beri Vali, yazılarla, talimatlarla Emniyet'i de yönlendirerek her yere barikatlar kurdu. İnsanların bir araya gelmemesi için ve o alana gelmemesi için inanın otobüsleri, kamyonları, bu barikatları koydu ama ne oldu? Vatandaş tepkisini, iradesini ortaya koydu, o barikatları yıktı, o alana geldi. Şimdi de bakın Anıtkabir'e binler, yüz binler geliyor. Erdoğan şunu görsün; valilere talimat vererek bu ülkenin şu andaki iradesini, içinde bulunduğu durumu bilmeden yapacağı her şey kendisinin aleyhine dönecek. Artık bu yapıdan vazgeçsin, artık bu ceberrut anlayışından, cunta anlayışından vazgeçsin, halkın sesini dinlesin. Buraya yüz binler tek bir iradeyle geldi. Bu iradeyi görmeyen, sandığı bilmeyen; zamanında milli irade deyip şimdi 'kendi iradem' diyenlere bugün burada yüz binler cevap verdi. Umarım Erdoğan bu mesajı iyi okumuştur."