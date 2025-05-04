CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu - Son Dakika
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CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu

CHP, Özel\'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu

CHP lideri Özgür Özel'in, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin düzenlendiği AKM'ye girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddia edildi. Partinin, aracın otoparka alınmaması talimatını verdiği öne sürülen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında İstanbul Valiliği'ne şikayette bulunduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise söz konusu iddiayı yalanladı.

04.05.2025 19:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Otopark İddiaları Üzerine Şikayette Bulundu

"MAKAM ARACI KAPALI OTOPARKA ALINMADI" İDDİASI

Saldırının ardından, Özel'in AKM binasına girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddia edildi. Özel'in, bu nedenle törenin bitiminde aracına ulaşmak için yürüyerek AKM dışına çıkmak zorunda kaldığı ve bu sırada fiziksel saldırıya uğradığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Otopark İddiaları Üzerine Şikayette Bulundu

CHP, EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Makam aracının otoparka alınmaması talimatının İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek tarafından verildiğinin iddia edilmesi üzerine CHP İstanbul İl Örgütü'nün, söz konusu olay ve Murat Özbek hakkında İstanbul Valiliği'ne şikayette bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Otopark İddiaları Üzerine Şikayette Bulundu

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Yerel Haberler, Murat Özbek, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alper Elma:
    CHP yine palavralara başlamış 4 4 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    akp yine agzindan b damlayan trollerini salmis 0 4 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    rezilliğe bak ! 0 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Sıradan kişilerin araçları kapalı otoparka alınmıyor CHP bunu bilmesi gerekir 0 0 Yanıtla
  • k K:
    bunlar en son ülkeyi Suriye yapacaklar emniyet iktidarın polisi değil halin polisidir. 0 0 Yanıtla
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