CHP Bayramlaşma ve Basın Toplantısı

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında basın toplantısı yapacak, ardından bayramlaşma törenine katılacak.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Esenler Erokspor- MKE Ankaragücü ve Kocaelispor- Sakaryaspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00/Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Türk Telekom- Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.