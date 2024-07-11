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CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş engeline suç duyurusunda bulundu

CHP, Boğaziçi Üniversitesi\'ne giriş engeline suç duyurusunda bulundu

CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne CHP'li milletvekillerinin girişinin engellenmesine ilişkin suç duyurusunda bulundu. CHP heyeti, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikten sonra Danıştay'a geçerek 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı yeni müfredat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi başvurusunda bulunacak.

11.07.2024 12:57
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CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne CHP'li milletvekillerinin girişinin engellenmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyet, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. CHP'li Özçağdaş, Boğaziçi Üniversitesi'nin 157'nci mezuniyet törenine katılmak ve Boğaziçi Üniversitesi'nde 1279 gündür devam eden eylemleri desteklemek üzere 5 Temmuz'da İstanbul'da bir araya geldiklerini belirterek, Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlerinin görevlilere verilen talimat çerçevesinde engellenmeye çalışıldığını söyledi. Özçağdaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan sorunları yerinde dinlemek üzere bir ziyaret planladıklarını ifade ederek, "Ancak oradaki görevlilerin bizzat söyledikleri şekliyle, rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin talimatıyla milletvekillerinin içeri girmesi engellenmek istendi. Bu, Türk Ceza Kanunu 257'nci maddesi olan 'Görevi kötüye kullanma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarını belirleyen 265'inci maddelerine aykırı bir fiildir. Dolayısıyla, bugün burada Cumhuriyet Başsavcılığımıza geldik" diye konuştu.

CHP heyeti, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikten sonra, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı yeni müfredat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi başvurusunda bulunmak üzere Danıştay'a geçti.

Kaynak: DHA

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