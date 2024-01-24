 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel İstifa Etti

CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel, yaklaşık 4 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Küçükgöksel, partisine ve ilçe teşkilatına verdiği destek sürecinde birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını belirtirken, yeni bir dönemin başlaması adına görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel İstifa Etti
24.01.2024 - 10:38,
Abone Ol

CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Küçükgöksel, yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 4 yıldır görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Görevinden gerekli lüzum üzerine istifa ettiğini ifade eden Küçükgöksel, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Partime ve ilçe teşkilatıma destek verdiğim süre zarfında birlikte güzel çalışmalara imza attık. Ancak her görevin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu noktada yeni bir dönemin başlaması adına görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Demirköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel İstifa Etti - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement