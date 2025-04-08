CHP'den Ahlaki Çöküş İçin Eğitim Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Ahlaki Çöküş İçin Eğitim Önergesi

CHP'li Yanıkömeroğlu, bakanlığa ahlaki çöküşü önlemek için eğitimde somut adımlar sordu.

08.04.2025 14:01
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(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde  "Bakanlığınızca, toplumumuzda yaşanan ahlaki çöküşün önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde hangi somut adımların atılması planlanmaktadır? İlköğretim ve ortaöğretimde, ahlaki ve etik değerleri güçlendirmek adına müfredat değişikliği düşünülmekte midir" sorularını yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, son yıllarda toplumda sosyal ilişkiler, aile yapısı, iş ve ticaret hayatı, siyaset gibi birçok alanda ahlaki çöküş yaşandığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi çalışmaları yapacağını verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Yanıkömeroğlu, önergesinde şunları kaydetti:

"Son yıllarda toplumumuzda sosyal ilişkiler, aile yapısı, iş ve ticaret hayatı, siyaset gibi birçok alanda gözle görülür bir ahlaki çöküş yaşanmaktadır. Güven duygusunun zayıflaması, toplumsal kutuplaşma, etik değerlerin geri planda kalması, adalet sisteminin iyi çalışmaması, eğitim sistemindeki eksiklikler, ekonomik sorunlar, liyakatsizlik, kamu düzeninin bozulması gibi nedenlerle yaşanan bu ahlaki çöküş, ülkemizin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çerçevede eğitim sisteminin, yalnızca akademik başarıya ve parti ideolojisine odaklı değil, aynı zamanda etik değerleri ve ahlaki gelişimi de destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması büyük önem taşımaktadır."

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Bakan Tekin'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızca, toplumumuzda yaşanan ahlaki çöküşün önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde hangi somut adımların atılması planlanmaktadır? İlköğretim ve ortaöğretimde, ahlaki ve etik değerleri güçlendirmek adına müfredat değişikliği düşünülmekte midir? Ahlaki ve etik değerlerin güçlendirilmesi amacıyla, öğretmenlere yönelik özel bir eğitim programı veya bilinçlendirme çalışması yapılacak mıdır? Toplumun farklı kesimlerinde gözlemlenen ahlaki bozulmanın önlenmesi için eğitim kurumları, aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde projeler planlanmakta mıdır? Çocukların ve gençlerin ahlaki değerlere uygun bir şekilde yetişmesini desteklemek amacıyla, medya okuryazarlığı ve dijital ortamda zararlı içeriklerden korunma gibi konularda yeni çalışmalar yapılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Ahlaki Çöküş İçin Eğitim Önergesi - Son Dakika

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