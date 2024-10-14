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CHP'den Asgari Ücret Eleştirisi

Gamze Taşcıer, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasını eleştirerek hükümete tepki gösterdi.

14.10.2024 15:09
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Hangi makroekonomik denge halkın açlık sınırının altında yaşamasını haklı çıkarabilir? Hangi satın alma gücüyle açlık sınırının 4 bin lira altında kalan maaşları yukarı çekebilirsiniz? Bu sorulara hükümetin verecek cevabı yoktur çünkü asgari ücret politikası tam anlamıyla bir fiyaskodur" diye seslendi.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bir gazeteye verdiği röportajda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut enflasyon oranına, ülkenin makroekonomik dengelerine, satın alma gücüne ve daha birkaç değişkene daha dikkat ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye'de emekliler, emekçiler ve dar gelirlilerin her gün daha da derinleşen bir yoksullukla yüz yüze bırakıldığını belirten Taşcıer, açlık sınırının son bir yılda 6 bin 485 TL artarak, eylül ayında 21 bin TL'ye ulaştığına, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin tam 4 bin TL üzerine çıktığına işaret etti.

Ancak buna rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayal satan tutum ve söylemlerinin iktidarın gerçeklerden kopuk politikalarının en açık göstergesi olduğunu ifade eden Taşcıer, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ın, asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında toplanacağını ve makroekonomik denge, enflasyon ve satın alma gücünü dikkate alacaklarını iddia etmesi, kamuoyunu oyalamaktan başka bir şey değildir. Halkın, her gün daha fazla açlığa ve yoksulluğa itilmesine göz yuman bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Türkiye'de milyonlarca insan, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken asgari ücrete zam için yeni yılı beklemek, emekçilerin taleplerine sırt dönmek, feryatlarına kulak tıkamak, vatandaşı hiçe saymak demektir.

"Hangi makroekonomik dengehalkın açlık sınırının altında yaşamasını haklı çıkarabilir"

Soruyoruz, hangi makroekonomik denge halkın açlık sınırının altında yaşamasını haklı çıkarabilir? Hangi satın alma gücüyle açlık sınırının 4 bin lira altında kalan maaşları yukarı çekebilirsiniz? Bu sorulara hükümetin verecek cevabı yoktur çünkü asgari ücret politikası tam anlamıyla bir fiyaskodur. Türkiye'de işçilerin, emekçilerin ve dar gelirlilerin geçim şartları giderek daha da zorlaşırken hükümetin bu tutumu, milyonların temel ihtiyaçlarını bile karşılanması artık imkansız hale gelen lüks tüketime dönüştürmüştür.

"Halkın sabrını daha fazla sınamayın"

Halkın cebinden çalınan satın alma gücünü geri vermek hükümetin asli görevidir. Asgari ücrete acil zam yapılmalıdır. Hükümetin oyalama politikalarına son verilmeli, işçilerimizi ve dar gelirli vatandaşlarımızı daha fazla açlık sınırının altında ezmeye son verilmelidir. Enflasyon karşısında eriyen tüm maaşlar derhal revize edilmelidir. Makroekonomik denge adı altında emekçilerin sırtına yüklenen adaletsiz vergi kamburları derhal kaldırılmalıdır. Artık sabır taşı çatlamıştır. Asgari ücreti açlık sınırının altında bırakan, halkı enflasyonla ezen ve yoksulluğu kader haline getiren bu politikalarla halkın sabrını daha fazla sınamayın."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Asgari Ücret, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Asgari Ücret Eleştirisi - Son Dakika

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