CHP'den Bakanlık Bütçesine Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek; " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin olmadığını" kaydetti.

Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sorduğu sorular ve verilen cevapları paylaştı. Zeybek belgeleri ile birlikte yaptığı paylaşımda, "Bakanlık bütçesinde şeffaflık yok, hesap verilebilirlik yok" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına "Faaliyet raporlarında belirtilen kaynak aktarımı kimlere ve hangi amaçlarla yapıldı? Belediyelere yapılan transferler neye göre belirlendi? Hangi belediyeye, ne kadar ve neden ödeme yapıldı?" sorularını yönelttiğini ancak cevap olmadığını bildiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Ne isim var, ne miktar, ne de gerekçe. Bakanlık yine her zaman yaptığı gibi topu taca atmış, sorunun etrafında dönerek kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğundan kaçmıştır. Daha vahimi ise şudur, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla bütçede ayrılan ödeneğin tamamı, bakanlığın kendi personel maaşlarına ve bürokratik harcamalarına kullanılmış. Yani TBMM'den 'yerel yönetimleri güçlendireceğiz' diyerek alınan ödenek, bakanlığın kırtasiye ve maaş bütçesine dönüştürülmüş. Bu durum açık bir bütçeleme skandalıdır. Hem yasama organını yanıltmak hem de kamu kaynaklarını amacı dışında kullanmak anlamına gelir. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamu yararı ilkeleri bir kez daha hiçe sayılmıştır. Bizler milletin vekili olarak sormaya, takip etmeye ve kamu adına hesap sormaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki; Bu ülkenin kaynakları ve bakanlıklar kimsenin at koşturduğu yerler değildir."