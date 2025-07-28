CHP\'den Barınma Krizi Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, " Türkiye'deki barınma krizini, santim santim ev hayali satarak çözmek mümkün değildir." dedi.

Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "gayrimenkul sertifikası" ile daire alabilmenin neredeyse imkansız olduğunu savundu.

Gayrimenkul sertifikası modelinin, kentsel dönüşümü sağlamada tek başına yeterli olamayacağını vurgulayan Taşcıer, şunları kaydetti:

"İktidar, gayrimenkul sertifikası modeliyle milyonları yokluğa ve yoksulluğa mahkum eden gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Halka yine hayal satmaya çalışmaktadır. 1+1 dairelerde gayrimenkulün sertifika adedine ulaşmak için ödenmesi gereken aylık asgari tutar, en düşük emekli aylığının 6, asgari ücretin 4,5, en düşük memur maaşının 2 katıdır. 2+1 88 metrekare dairelerin asgari aylık ödemesi ise emekli aylığının 8, asgari ücretin 6, en düşük memur maaşının 3 katıdır. Aylık gelirinin tamamını hiçbir harcama yapmadan biriktiren emekli, ayda 2 bin 224, asgari ücretli 2 bin 912 sertifika alabilir. Bir emekli hiçbir harcama yapmadan tüm geliriyle sertifika alsa ancak 24 yıl sonra 1+1 konut sahibi olabilir. Asgari ücretli 18, memur 8 yıl sonra konut sahibi olabilir."

Barınma hakkını, insanca yaşamanın ön koşulu olarak gördüklerini dile getiren Taşcıer, "Bu ülkenin emekçisi, emeklisi, dar gelirli vatandaşı yıllardır insanca yaşamanın ve bir ev sahibi olmanın mücadelesini veriyor. Türkiye'deki barınma krizini, santim santim ev hayali satarak çözmek mümkün değildir. Sertifika biriktirerek ev sahibi olmak, sosyal devletin iflasının ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.