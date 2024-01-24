CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Toplam 622 belediye başkan adayımız kamuoyuna duyurulmuştu. Bunlarla birlikte toplam 71 belediye başkan adayımızı da üyelerimizin yapmış olduğu örgüt içi ön seçimlerle de belirlemiştik. 13 büyükşehir belediye başkanımızdan 3 tanesi kadın adayımız, 10 tanesi de erkek. Yani açıklamış olduğumuz büyükşehir belediye başkanlarımızın yüzde 24'ü kadın adayımızdır. Adaylarımız içinde 35 belediye başkan adayımızın yaşı 35'in altındadır. CHP tarafından yönetilen 155 belediyeyle ilgili kararımız oldu. Bunlar içinde 41 belediye başkanımız değişti, 96 belediyeyle ilgili de önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacağız. CHP tarafından yönetilen toplam belediyelerin yüzde 61'i de bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü yapacağımız PM toplantısında da açıklanmayan belediyelerimiz ve belediye başkan adaylarımızla birlikte büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız" dedi.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek'in açıklamaları şöyle:

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YÜZDE 24'Ü KADIN ADAYIMIZDIR"

"CHP Parti Meclisi (PM) 14 Aralık 2023 tarihinde, ilk aday belirleme toplantısını gerçekleştirdi ve burada toplam 225 adayımızı, 21 Aralık tarihinde 125 belediye başkan adayımızı, 4 Ocak tarihindeki PM toplantımızda 33 belediye başkan adayımızı ve en son yaptığımız 10 Ocak 2024 tarihli PM toplantımızda da 239 adayımızı belirlemiştik. Toplam 622 belediye başkan adayımız kamuoyuna duyurulmuştu. Bunlarla birlikte toplam 71 belediye başkan adayımızı da üyelerimizin yapmış olduğu örgüt içi ön seçimlerle de belirlemiştik. Bugüne kadar 13 büyükşehir belediye başkanımızı kamuoyuna açıkladık. 13 büyükşehir belediye başkanımızdan 3 tanesi kadın, 10 tanesi de erkek. CHP'nin iktidarda olduğu 11 büyükşehir belediye başkan adayımızdan daha önce 1 kadın büyükşehir belediye başkanımız vardı. Bugün itibarıyla bu sayı 3'e çıkmıştır. Yani açıklamış olduğumuz büyükşehir belediye başkanlarımızın yüzde 24'ü kadın adayımızdır.

"ADAYLARIMIZ İÇİNDE 35 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZIN YAŞI 35'İN ALTINDADIR"

Bu dönem içinde 27 il, 438 ilçe, 144 beldenin belediye başkan adayını açıkladık. Adaylarımız içinde 35 belediye başkan adayımızın yaşı 35'in altındadır. Açıklamış olduğumuz 622 belediye başkan adayımızdan toplam CHP tarafından yönetilen 155 belediyeyle ilgili kararımız oldu. Bunlar içinde 41 belediye başkanımız değişti, 96 belediyeyle ilgili de önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacağız. CHP tarafından yönetilen toplam belediyelerin yüzde 61'i de bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü yapacağımız PM toplantısında da açıklanmayan belediyelerimiz ve belediye başkan adaylarımızla birlikte büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız.

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ YAPILAN ÖN SEÇİMLERE YAKLAŞIK 100 BİN ÜYEMİZ KATILMIŞTIR"

Bu dönem içinde 658 örgütümüze ön seçim yapmayla ilgili bir yazı gönderdik. Bunlardan bugüne kadar belediye başkan adaylığıyla ilgili yapılan ön seçimlere yaklaşık 100 bin üyemiz katılmıştır. Yine ilçe belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleriyle ilgili de bugüne kadar yapılan seçimler ve önümüzdeki hafta sonu -yani bu pazar ve daha sonraki hafta sonu- yapılacak seçimlerle birlikte toplam 400 binden fazla üyemiz sandığa giderek belediye meclis üyeliklerinde adaylarımızı fermuar usulüyle belirleyeceklerdir. Merkez yoklamasıyla yapmış olduğumuz aday tespitlerindeyse heyetler gönderiyoruz illerimize. Milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan heyetlerimiz gidiyor. Aynı zamanda o ildeki milletvekillerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın, kurullarımızın görüşlerini alıyoruz. İlde demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin kurum görüşlerini de alıyoruz. Yine anketlerle o ildeki seçmen beklentileri, seçmen profilleri üzerine bir çalışma yapıyoruz. Son noktada bütün bunların bileşkesi olarak da adayımızı PM'mizin onayına sunuyoruz.

"AÇIKLAMIŞ OLDUĞUMUZ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YÖNETMİŞ OLDUĞU ŞEHİRLER TÜRKİYE TOPLAM NÜFUSUNUN YÜZDE 60'INI OLUŞTURUYOR"

Şu ana kadar açıklamış olduğumuz belediye başkanlarımızın yönetmiş olduğu şehirler Türkiye toplam nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor. En büyük ilimiz İstanbul'da 39 ilçemizden 18 ilçemiz önümüzdeki hafta sonu ve bir sonraki hafta sonu yapmak üzere kendi ilçelerindeki belediye meclis üyeliklerini belirlemekle ilgili de bir ön seçim yapmaya ve bu yöntemle de adaylarını belirlemeye karar vermişlerdir. Sonuç olarak Türkiye'de 750 seçim çevresinde ön seçim yapılmasıyla ilgili çağrı yapılmıştı. Bunun sonucunda bugüne kadar 100 binin üzerinde üyemiz, sandığa giderek adaylarımızı belirlemişti. Önümüzdeki 2 hafta içinde de yaklaşık 300 binden fazla üyemiz sandığa giderek adaylarımızı ön seçim yöntemiyle fermuar usulüyle de belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerini belirlemiş olacaklardır."