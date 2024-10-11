CHP'den Diyabet Sensörleri için Geri Ödeme Talebi

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Tip 1 diyabetlilerin kandaki şeker düzeyini sürekli takip eden sensörlerin geri ödeme kapsamına alınması konusundaki soru önergesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtsız bıraktığını belirterek, "Bakanlığın maalesef 2025 yılı için de sensörleri geri ödeme kapsamına almaya niyetinin olmadığı anlaşılıyor. Bütçe görüşmelerinde bu yıl da CHP olarak sensörlerin geri ödeme kapsamına alınması için önerge vereceğiz" ifadesini kullandı.

Pala, yaptığı açklamada, Tip 1 diyabetli kişilerin kandaki şeker düzeyini sürekli takip eden sensörlerin, bu hastalığa sahip kişilerin hayatını kolaylaştıran önemli bir sağlık teknolojisi olarak dikkat çektiğini belirtti.

Bu sensörlerin geri ödeme kapsamına alınıp alınmayacağı konusundaki soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan tam bir yıl sonra gelen yanıtta mevzuata yönlendirme yapıldığını ve sorunun yanıtsız bırakıldığını ifade eden Pala, şunları kaydetti:

"Diyabetli çocukların ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak destekleyici politikalar geliştirilmeli ve diyabetli çocukların yaşam kalitesini artıran sensörler ivedi olarak geri ödeme kapsamına alınmalıdır. Sayın Bakan'ın bir yıl gecikmeyle verdiği yanıta bakılırsa, Bakanlığın maalesef 2025 yılı için de sensörleri geri ödeme kapsamına almaya niyetinin olmadığı anlaşılıyor. Ülkemizde Tip I Diyabet tanısı almış yaklaşık 30 bin çocuk var, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sensörler hakkında geri ödeme kararını bir an önce alması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda bakanlık bütçelerini TBMM'de görüşeceğiz. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, bu yıl da Cumhuriyet Halk Partisi olarak sensörlerin geri ödeme kapsamına alınması için önerge vereceğiz. Bu kez 30 bin çocuğun hakkı olan sensörlerin geri ödeme kapsamına alınması önergemizi Cumhur İttifakına mensup hiçbir milletvekilinin reddetmemesini umuyoruz" dedi.