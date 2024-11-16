CHP'den Esenyurt Protestosu

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CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarına devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, meclis üyeleri ve partililer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Emir, burada yaptığı konuşmada, iktidarın CHP'li belediye başkanları ve Ahmet Özer'in, toplumun her kesiminden oy almasını içine sindiremediğini savundu.

Emir, "İçi boş bir iddianame, delilsiz soruşturma, sonradan uydurulmuş gizli tanık ve bu gizli tanıkla halkın gözünden gerçekleri kaçırabileceklerini ve mahkeme bahanesiyle de Esenyurt halkının iradesine çökebileceklerini zannediyorlar." diye konuştu.

Demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini dile getiren Emir, "Eninde sonunda başaracağız, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın." dedi.

Konuşmaların ardından CHP'lilerin meydanda bekleyişi sürdü.