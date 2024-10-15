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CHP'den Gıda Güvenliği İstemi

Seyit Torun, bakanlığa taklit ve tağşiş verilerinin gizlenmesiyle ilgili sorular sordu.

15.10.2024 12:10
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ekim ayı içerisinde açıklanan taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinin kamuoyunda infial yarattığını belirterek, 2017-2024 yılları arasındaki verilerin neden açıklanmadığını sordu. Torun, "Bakanlık gizlediği verileri zaman kaybetmeden açıklamalıdır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, taklit ve tağşiş gıda üretimi yapan firmalarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM  Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Torun, ekim ayı içerisinde açıklanan taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinin kamuoyunda infial yarattığına işaret ederek söz konusu firmaların önemli bir kısmının uzun sürelerdir Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Torun, Bakanlığın,  2017-2024 yılları arasında dönemlerde taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili listeleri açıklamadığını vurguladı. orun, gıda güvenliğine ilişkin verilerin gizlendiği dönemlere ilişkin tespitlerin açıklanması gerektiğini ifade ederek soru önergesinde söz konusu firmaların kimliklerine ve bu firmalara uygulanan ceza ve yaptırımlara ilişkin sorular yöneltti.

Seyit Torun'un Bakan Yumaklı'ya, "2017 – 2024 yılları arasında hangi dönemlerde taklit ve tağşiş yapan firmaların bilgileri kamuoyuna açıklanmamıştır? Söz konusu verilerin kamuoyundan gizlenmesinin sebeplerini açıklar mısınız? 2-11 Ekim 2024 süresinde gıdada tağşiş ve taklit yaptığı açıklanan firmalardan kaç tanesinin söz konusu verilerin açıklanmadığı dönemde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilmiştir? Söz konusu firmaların isimlerini açıklar mısınız? Taklit ve tağşiş bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığı dönemlerde söz konusu suçları işlediği tespit edilen firmalara uygulanan ceza ve yaptırımları, firmaların bilgileriyle birlikte açıklar mısınız? Kamuoyundan gizlenmiş olan gıda güvenliği verilerinin açıklanması düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse hangi tarihte açıklanacaktır?" diye sordu.

"Bakanlık canı isterse açıklıyor"

Verdiği soru önergesine ilişkin açıklamalarda bulunan Seyit Torun, "Düzenli olarak açıklanması gereken taklit ve tağşiş verilerini Bakanlık canı isterse açıklıyor, canı istemezse açıklamıyor. Gıda güvenliği oldukça hassas bir alan olmasına karşın dönem dönem verilerin karartılması halk sağlığını tehdit ediyor. 2-11 Ekim tarihleri arasında taklit ve tağşiş yaptığı açıklanan firmalar yıllardır ülkemizde faaliyet göstermekte ancak listelerin açıklanmadığı dönemlerde gıda güvenliğini tehdit eden bir faaliyetleri oldu mu? Olduysa bu firmalara herhangi bir ceza ya da yaptırım uygulandı mı, bilmiyoruz. Hiç kimsenin halk sağlığını tehlikeye attığı halde cezasız kalmasına razı olamayız. Bakanlık gizlediği verileri zaman kaybetmeden açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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