CHP'den Harcama Eleştirisi

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((ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı'nın eylül ayı harcamalarını paylaştı. Bulut, harcamalar için "Bu harcamaların hepsi itibardan... Saray'ın eylül ayı harcaması 503 milyon 961 bin lira. 40 bin 316 emeklinin, 29 bin 641 asgari ücretlinin maaşını bir ayda harcadılar. Yılın bitmesine daha 3 ay var ve bu gidişle yine bütçe yetmeyecek" dedi.

CHP Medya ve Halkla İklişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Bulut'un paylaşımı şöyle:

"Bu harcamaların hepsi itibardan...Saray'ın eylül ayı harcaması: 503 milyon 961 bin lira. 40 bin 316 emeklinin, 29 bin 641 asgari ücretlinin maaşını 1 ayda harcadılar. Yıllık bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olan Saray, yılın ilk 9 ayında 8 milyar 873 milyon 592 bin lira para harcadı. Yılın bitmesine daha 3 ay var ve bu gidişle yine bütçe yetmeyecek.