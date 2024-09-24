CHP\'den İmamoğlu Toplantısı

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Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, CHP kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı mahkeme kararının istinaf süreciyle ilgili toplantı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci, " Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı bir karar alınması durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Bundan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz. Biz de sizler gibi yargı sürecini takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP kurmayları, Emirgan'da bulunan Beyaz Köşk'te bir araya gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası getiren istinaf süresindeki davayla ilgili toplantı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda kısa bir süre bulunurken; CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik değerlendirmelerde bulundu.

'İLK TOPLANTIMIZ DEĞİLDİ'

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci, 'Bugün bu toplantımızın gündemine ilişkin Sayın Genel Başkanımız havalimanında gerekli açıklamaları yaptı. O açıklamaların üzerinden tekrar geçmekte farklılık görmüyoruz. Bu toplantımız ilk toplantımız değildi. Daha önce de biz bu toplantıları yaptık. Ancak Genel merkezimiz düzeyinde yapmıştık. Bugün genel başkanımızı yolcu etmek için hepimiz İstanbul'daydık. ve İstanbul'da gerçekleşti söz konusu toplantımız. Toplantı içeriğinde gelinen hukuki süreci değerlendirdik, en başından bugüne kadar. Bundan sonraki süreci değerlendirdik. Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı bir karar alınması durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Toplantımızı nihayete erdirdik. Bundan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz. Günbegün bu süreci yakından takip edeceğiz. Biz de sizler gibi yargı sürecini takip ediyor olacağız' ifadelerini kullandı.