CHP'den MESEM Usulsüzlüklerine Soruşturma Talebi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MESEM'lerde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "2017 yılından günümüze bu kurumlarda usulsüzlükler olduğuna dair çıkan haberler karşısında MEB tarafından soruşturma açılmış mıdır? Yerel seçimler öncesi MESEM ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ile ilgili başlatılan soruşturmalar neden durdurulmuştur?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MESEM'lerde yaşanan usulsüzlükleri Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeye ilişkin olarak Özçağdaş, "2017 yılından günümüze Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve MESEM'lerde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük olayları yaşanmıştır. Her iki kurumda da gerçek dışı öğrenci kayıtları, işletmelere ödenen fazla ücretler gün yüzüne çıkmıştır. Bu durum 2023 Sayıştay raporlarına da yansımıştır. Öte yandan Bakanlığınız tarafından fazla ödenen Devlet katkılarının okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından tahsil edilmesi talep edilmektedir" ifadesini kullanarak, şu soruları sordu:

Ülke genelinde kaç Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaktadır?

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden kaçına MESEM yetkisi verilmiştir?

2017 yılından bu yana MESEM'lerde kaç kursiyere ustalık, kalfalık ve usta öğreticilik belgesi verilmiştir? Bu kursiyerler için işletmelere toplamda ne kadar ücret ödenmiştir?

2017 yılından bu yana ustalık, kalfalık ve usta öğreticilik kurslarına birden fazla katılan kursiyer sayısı kaçtır? Bu kursiyerler için işletmelere toplamda ne kadar ücret ödenmiştir?

2017 yılında başlayan MESEM uygulamaları MEB tarafından hangi yıllarda kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler sonucunda elde edilen bulgular nelerdir?

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 2017 yılından günümüze eğitim öğretimine devam edip işletmelerde staj, çalışma ya da tamamlayıcı eğitim kapsamında olan kaç öğrenci bulunmaktadır? Bu öğrenciler için işletmelere toplamda ne kadar ücret ödenmiştir?

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için 2017 yılından günümüze bakanlığınız tespitlerine göre işletmelere kaç TL fazladan ödeme yapılmıştır?

2017 yılından günümüze Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden hangileri kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler sonucunda elde edilen bulgular nelerdir?

2017 yılından günümüze bu kurumlarda usulsüzlükler olduğuna dair çıkan haberler karşısında MEB tarafından soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise haksız kazanç elde eden kaç işletme tespit edilmiştir? Açılmadıysa gerekçesi nedir?

Yerel seçimler öncesi MESEM ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ile ilgili başlatılan soruşturmalar neden durdurulmuştur?

İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi açıldığı günden bu yana kaç kez denetlenmiştir? Denetim yapılmış ise elde edilen bulgular nelerdir?

Bakanlığınız tarafından MESEM'ler ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından işletmelere fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu fazla ödemelerin e-okul sistemindeki yazılım hatasından kaynaklandığı bakanlık yetkilileri tarafından okul yöneticilerine ve öğretmenlere bildirilmiştir. Bakanlık merkez çalışanları tarafından yapılan bu hatanın sonucunda işletmelere fazla ödenen ücretlerin okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından tahsil edilmesi istenmiştir. Fazla ödemelerin tahsilatında görev almak istemeyen öğretmenlere kurumlarda mobing uygulanmaktadır. Bakanlık merkez teşkilatının yaptığı hatanın sorumluluğu neden okul yöneticisi ve öğretmenlere yüklenmektedir?