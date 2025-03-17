CHP'den RTÜK'e Gezi Tepkisi

(ANKARA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Gezi Parkı soruşturmasında talep edilen 6 televizyonun kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saray rejimi iktidarını sürdürebilmek için müflis tüccar gibi geçmiş defterleri karıştırıp, suç yaratmaya çalışıyor. Diploma kumpasının benzeri, Gezi Direnişi bahanesiyle televizyon kanalları için de kurulmaya çalışılıyor" dedi.

RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları" iddiasıyla kendisinden istediği bazı televizyon kanallarının kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi. Bu kapsamda, RTÜK'ün, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber'in kayıtlarını gönderdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gezi korkusu hortlayan iktidar, medyaya yönelik cadı avı başlattı. Saray rejimi iktidarını sürdürebilmek için müflis tüccar gibi geçmiş defterleri karıştırıp, suç yaratmaya çalışıyor. Diploma kumpasının benzeri, Gezi Direnişi bahanesiyle televizyon kanalları için de kurulmaya çalışılıyor. RTÜK, 6 televizyon kanalının 12 yıl önceki görüntülerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yolladı. Ülkemize adalet mutlaka ama mutlaka gelecek ve bu kumpasların hesabı da mutlaka sorulacaktır."