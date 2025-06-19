CHP'den Trafik Ceza Artışına Tepki

(ANKARA) – CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik cezalarındaki artışa tepki göstererek, "Kaza istatistikleri azalmazken cezalar katlanıyorsa, bu sistemin amacı can güvenliği değil, kazanç güvenliği demektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Son beş yılda tahsil edilen trafik cezalarının reel olarak yüzde 61,5 arttığını hatırlattı. Akkuş İlgezdi, "Kazaları azaltmayan cezaların bu hızla artması, iktidarın amacını açık ediyor: Caydırıcılık değil, tahsilat! Vatandaşın can güvenliği değil, cüzdanı hedefte" ifadelerini kullandı.

Son beş yılda tahsil edilen trafik cezalarının reel olarak yüzde 61,5 arttığını belirten Akkuş İlgezdi, "Kazaları azaltmayan cezaların bu hızla artması, iktidarın amacını açık ediyor: Caydırıcılık değil, tahsilat! Vatandaşın can güvenliği değil, cüzdanı hedefte" dedi.

"Cezayla değil, akılla yönetilen trafik sistemi lazım"

Trafik cezalarının genel bütçedeki payının da yıllar içinde dikkat çekici şekilde arttığını vurgulayan Akkuş İlgezdi, 2021'de binde 4,9 olan bu oranın 2025'in ilk dört ayında binde 6,4'e yükseldiğini belirterek, "Seçimsiz döneme güvenen Mehmet Şimşek yönetimi, sinekten yağ çıkarırcasına vatandaşın üzerine ceza yağdırıyor. Radar sistemleri artık yol güvenliği için değil, pusu kurmak için var. Ekonomi yönetimi çareyi vatandaşın cebinde arıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın yalnızca ekonomik değil, sosyal boyutuyla da ciddi sorunlar doğurduğunu belirten Akkuş İlgezdi, "Yol güvenliği, yapay zekaya havale edilmiş radar sistemleriyle değil, bilimsel ulaşım politikalarıyla sağlanır. İktidar vatandaşla değil, kazayla mücadele etmeli" çağrısında bulundu.