(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, Libya'nın Bingazi kentinde iki Rus gemisine yönelik saldırının Rusya-Ukrayna savaşına başka ülkelerin de dahil olması riskini artırdığı değerlendirmesinde bulundu. Kurul, saldırıya karışan yabancı devletlerin ve devlet dışı aktörlerin belirlenmesi çağrısı yaptı.

CHP Dış Politika Kurulu, 27 Kasım'daki toplantısının ardından yayımladığı açıklamada, Bingazi Limanı'ndaki Rus korveti Mercury ile kıyı sularındaki Rus yük gemisi M/V Angara'ya insansız deniz araçlarıyla eş zamanlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Kurul, "Uluslararası hukuk ve savaş hukuku normlarına aykırı olarak tarafsız bir ülkeye yapılmış bu provokatif saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'YE İSTEKLİLER KOALİSYONU İLE İLİŞKİLERİNDE 'MESAFELİ DAVRANMA' ÇAĞRISI

Kurul, bazı Avrupa ülkelerinin Finlandiya Körfezi'nde, Kaliningrad açıklarında, Estonya sınırında ve Bingazi Limanı'nda düzenlenen operasyonlara katıldığı yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti. Bu ülkelerden bazılarının Ukrayna'ya destek veren İstekliler Koalisyonu'nda yer alabileceğini öne süren Kurul, Türkiye'nin koalisyonla ilişkilerinde mesafeli davranması gerektiğini savundu.

Konunun NATO Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca ittifak gündemine taşınması olasılığına da değinen Kurul, NATO'nun Rusya ile çatışmaya sürüklenmesi halinde bunun 5. madde kapsamında değerlendirilemeyeceği yönündeki tutumun muhataplara gecikmeden iletilmesini istedi.

NATO GENEL SEKRETERİ'NİN TÜRKİYE VE ÇİN'E İLİŞKİN SÖZLERİNE TEPKİ

Kurul, NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarına ilişkin, "İttifakın Çin ile sürükleneceği bir sözde savaşta, Türkiye'nin başat rolde bulunacağına yönelik değerlendirmeleri kabul edilemez bulunmuştur" ifadesini kullandı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN DENİZ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARI

Yunanistan'ın Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye yönelik tutumunu da eleştiren Kurul, Avrupa Parlamentosu'nun deniz hukuku konularında yetkisi bulunmadığını savundu. Kurul, Parlamento'nun üye ülkelerle dayanışma gerekçesiyle kendisini Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin yerine koyarak Türkiye aleyhine karar almasını kabul edilemez bulduğunu ve bu kararların sonucu etkilemeyeceğini bildirdi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ UZLAŞI ARAYIŞLARINA DESTEK

Kurul, İran ile ABD arasında aracılar üzerinden sürdürülen uzlaşı arayışlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya askeri çözüm bulunamayacağını vurgulayan Kurul, taraflar arasında benzer bir sürecin başlamasını teşvik edecek adımlar atılması çağrısında bulundu.