 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'a Yığılca'dan tepki - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'a Yığılca'dan tepki

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı. Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı. Yığılca Sevdalıları Derneği basın temsilcisi Şendoğan Tekin, açıklamada kullanılan ifadelerin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, tüm derneklerin üyelerinin ve 140 bin Yığılcalının bu açıklamayı kınadığını ifade etti. Özcan'ın sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan\'a Yığılca\'dan tepki
13.12.2023 - 18:37,
Abone Ol

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Düzce Anıtpark Meydanı'na Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam eşliğinde siyah çelenkle gelen Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı.

Burada grup adına açıklama yapan Yığılca Sevdalıları Derneği basın temsilcisi Şendoğan Tekin, geçen pazar CHP Yığılca Belediye Başkan adayı tanıtım programına katılan Özcan'ın yaptığı açıklamayı "hadsizlik" olarak nitelendirdi.

Tekin, açıklamada kullanılan ifadelerin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, tüm derneklerin üyelerinin ve 140 bin Yığılcalının bu açıklamayı kınadığını ifade etti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce'ye dayatma olan zat, ilçemiz halkını küçük görerek, aşağılayarak hakarette bulunmuştur." diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Gösterilen tepkilerin ardından bu vekil her ne kadar 'yanlış anlaşıldım' dese de görüntülerde görüldüğü üzere Yığılca halkına nefretini dışa kusmuştur. İnsanın fikri ne ise zikri de odur. Bu konuşmaya alkış tutanları da şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. 'Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde' demek ne demektir? Olur da bu kadar talihsiz bir hakaret olamaz, olmaz. Arısıyla, doğasıyla, devletine saygısıyla, misafirperverliğiyle Türkiye'de tanınan ilçe için kullanılan bu tabirler, Yığılca'mıza ve halkımıza hakarettir. Bu açıklamayı yapan şahsı kamuoyuna havale ediyoruz. Yığılca'yı tanımayan, bilmeyen Özcan, bizleri yobazlık ve gericilikle suçlayıp, tüm Yığılca'mızı küçük düşürmeye çalışmıştır. Bilinmelidir ki, bizler ne yobaz ne de gericiyiz. Bu cümleleri 140 bin Yığılcalı adına iade ediyoruz."

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

Avukat Mikail Yavuz da Özcan'ın, "Yığılca'yı gericiliğin kol gezdiği yer" olarak tanımlayıp halka hakaret ettiğini vurgulayarak, "Kabulü mümkün olmayan cümleleri dile getiren Özcan'ı kınadığımızı ve kendisinden Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Yığılca halkından özür dilemesini istediğimizi, sözleri hakkında da Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından CHP Düzce İl Başkanlığına giden grup, protesto amacıyla siyah çelengi bina önüne bıraktı.

Bu sırada grup, CHP Yığılca İlçe Belediye Başkan adayı Önder Atasoy'a da tepki gösterdi. Atasoy ise gruba hitaben "Gerekeni yapacağım, gerekirse istifa edeceğim." dedi.

Grup ile Atasoy arasında yaşanan gerginlik, güvenlik önlemlerini alan polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hisarcık, Düzce, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'a Yığılca'dan tepki - Son Dakika


19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı

Son Dakika
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 DEM Partili Oruç, Özgür Özel'e ''CHP'nin Eş Başkanı'' dedi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:42:16. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'a Yığılca'dan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement