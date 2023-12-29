 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP, Erdoğan'ın iddiasını çürütecek - Son Dakika
Üye Girişi

CHP, Erdoğan'ın iddiasını çürütecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP'nin dış politikada daha etkili olacağını ve Erdoğan'ın 'dış politika benden sorulur, muhalefet dış politikadan anlamaz' iddiasını çürüteceğini söyledi. Uzgel, Türkiye'nin dış politikada zor bir dönemden geçtiğini ve CHP'nin bu alanda bir alternatif olduğunu vurguladı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı'nın son dönemde yaptığı uluslararası görüşmelerle dış politikada daha aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

CHP, Erdoğan\'ın iddiasını çürütecek
29.12.2023 - 13:37,  Güncelleme: 13:38
Abone Ol

CHP'li Uzgel: CHP, Erdoğan'ın iddiasını çürütecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "AK Parti'nin olduğu her yerde CHP de olacak. CHP'nin neyi farklı yapacağını öğrenecekler. CHP dış politikada kendini daha fazla gösterecek, dış politikada bir alternatif olduğunu gösterecek, Erdoğan'ın 'dış politika benden sorulur, muhalefet dış politikadan anlamaz' iddiasını çürütecek" dedi.

CHP'li Uzgel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2023 yılındaki dış politikasını değerlendirdi. Uzgel, Türkiye'nin dış politikada tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bunun nedenleri var; bir defa mali olarak kırılgan, siyaseten baskıcı ve diplomatik olarak izole edilmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. ve bunu kime borçlu olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Erdoğan'ın kendi iktidardaki yalnızlığı, Türkiye'nin uluslararası alandaki yalıtılmışlığına ve etkisinin azalmasına yol açıyor. Türkiye'de dış politikanın en önemli sorunu nedir? Bütün hepsini ayıklayıp bir tek şey söylerim; o da dış politikanın Erdoğan'ın iktidarının ayakta tutulması için yapılıyor olması. Erdoğan zayıfladıkça, ekonomi zayıfladıkça bu eğilim artarak devam ediyor. Çıkışı dış politikada arayan bir iktidar var" dedi.

'DAHA AKTİF BİR DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞINA SAHİP OLACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en büyük sınamasının Gazze krizi olduğunu söyleyen Uzgel, "İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ve Arap İşbirliği çerçevesinde bir eylem grubu kuruldu; hiçbir sonucu yok. Sayın Hakan Fidan, 'Blinken ile açık konuştum, ateşkes istedim' diyor. Ben de istedim. Gölge bakan olarak ateşkes istedim. Aramızda bir fark kalmadı. Somut hiçbir şey yok. Bu kadar etkisiz bir dış politika ben hiç görmedim. CHP dış politikada daha da etkili olacak. Şimdiye kadar hep eleştiri ile yetindik, bundan sonra daha aktif bir dış politika anlayışına sahip olacağız. Ben yıllardır uluslararası toplantılarda şunu duydum; 'Peki CHP bu konuda ne diyor? CHP bu konuda neyi farklı yapacaktı?' Yabancılar bize hep bunu söyledi. AK Parti'nin olduğu her yerde CHP de olacak. CHP'nin neyi farklı yapacağını öğrenecekler. Bakın son 1,5 ayda genel başkanımız da bu konuda çok aktif bir tutum aldı. Son 1,5 ayda ilk kez bir CHP Genel Başkanı görevdeki bir Almanya Başbakanı ile görüştü. İlk kez bir CHP Genel Başkanı bir başka ülkedeki sosyal demokrat partinin kongresinde kendi dilinde konuştu. Göreve geldikten bu yana 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 4 sosyal demokrat parti lideri, 1 eski cumhurbaşkanı, 1 eski başbakan, 1 eski meclis başkanı ile görüşme yaptı. Bu dış politikaya bu çok hızlı bir girişti. Yerel seçimlerden sonra bu tempoya aynen devam edecek. CHP dış politikada kendini daha fazla gösterecek, dış politikada bir alternatif olduğunu gösterecek, Erdoğan'ın 'dış politika benden sorulur, muhalefet dış politikadan anlamaz' iddiasını çürütecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, İlhan Uzgel, AK Parti, Türkiye, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Erdoğan'ın iddiasını çürütecek - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:39 Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:47:53. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, Erdoğan'ın iddiasını çürütecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement