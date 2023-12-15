CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Manisa\'da Toplanacak

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, yerel seçim sürecini değerlendirmek, yeni üyelik kampanyasını başlatmak ve ülke gündemini konuşmak için 15-27 Aralık arasında Manisa'da toplanacak. Başkanlar, yarın CHP lideri Özgür Özel ile de bir araya gelecek.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, 15-17 Aralık 2023 tarihilerinde, Manisa'da toplanacak. Yarın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İl Gençlik Kolları Başkanlarıyla bir araya gelecek. Başkanlar, son gün yapılacak çalıştayın ardından bir yerel seçim bildirisi yayınlayacak. 31 Mart yerel seçimleri, üyelik kampanyası ve ülke gündeminin değerlendirileceği toplantıya ilişkin CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik bugün yazılı açıklama yaptı. Killik'in açıklaması şöyle:

"CHP TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ SAYIDA GENÇ BAŞVURUSU ALDIK"

"Yerel seçimler için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Partimizin geçen hafta yaptığı PM toplantısında aldığı 'Mahalli İdareler Seçimlerinde Gençlik Kotası Uygulanması' kararı, Türkiye'deki siyaset ve gençler için adeta bir devrim niteliğindedir. Büyüdüğümüz ve yaşadığımız kentleri yönetecek kadroların yine biz gençlerden seçilecek olması önemli bir adım oldu. Bu karar sonrası CHP tarihinde görülmemiş sayıda genç başvurusu aldık. Gençler kentleri yönetmeye ve geliştirmeye talip olduklarını gösterdiler. 81 ilden gelen İl Gençlik Kolları Başkanlarımız ile yerel seçim döneminde nasıl kampanyalar yapmalıyız, bölgesel olarak dikkat edilmesi gereken konular neler, özellikle genç seçmen CHP'den neler bekliyor; bunları konuşup tartışacağız.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL, TOPLANTININ MANİSA'DA GERÇEKLEŞMESİNİ BİZZAT İSTEDİ"

Genel Başkanımız Özgür Özel, toplantının Manisa'da gerçekleşmesini bizzat istedi. Şehzadeler kenti Manisa'yı İl Gençlik Kolları Başkanlarımıza tanıtmak istiyor. Kendisiyle birlikte bir şehir gezisi de yapacağız. Memleketi Manisa'ya ve tarihine çok önem veriyor ve belediyeyi kazanmak istiyor. Bu programla Manisa'daki yerel seçim çalışmalarına güçlü bir başlangıç yapmış olacağız. Ayrıca Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısı sonrası partiye ciddi bir katılım oldu, bunu büyütmek için de önümüzdeki haftadan itibaren bir üye kampanyası başlatacağız."