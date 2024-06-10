CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bakan, görüşme sonrasında ülkenin menfaatleri doğrultusunda birlikte çözebilecekleri sorunları çözebilmeleri gerektiğini belirtti. İktidarla muhalefet arasında iletişim kanalının olmasının önemine vurgu yaptı.

10.06.2024 14:29
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bakan, görüşme sonrasında "Ülkenin menfaatleri noktasında keşiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz...Bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur. Bu müzakeredir. Yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz" dedi.

CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bakanlıktaki makamında bir araya geldi. Görüşme sonrasında İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan Bakan, "Sayın Bakan Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettik. Çok sıcak, çok samimi, çok bir verimli bir görüşme oldu. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Bu kadarını paylaşabilirim. Sayın Bakan'a da samimi karşılaması ve verimli görüşme için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan, bir gazetecinin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili ithamlarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Yani şimdi yeni bir dönem bu dönem. Yani biz istişare edebileceğimiz birlikte çözebileceğimiz, ülkenin sorunlarını birlikte çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla o geçmiş, yanlıştı yani. O olmaması gereken bir şeydi. İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Yani o ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre, kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin menfaatleri noktasında keşiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz. Belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek, çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına, paydasına, elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemini eleştiren Murat Bakan, iktidar ve muhalefet arasında iletişimin mutlaka olması gerektiğini söyledi.

"Savaşan ülkeler bile askeri diplomasiyi sürdürür"

Murat Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki Bakan'ın ismini anmak istemiyorum hiç yani. O dönemde siyasi parti genel başkanları, İçişleri Bakanlığı önünde kavga etmeye geliyordu. Biz buraya basın açıklaması yapmaya geliyorduk. Doğru bir şey değil bu. İki ülke savaşır. Savaşan ülkeler bile askeri diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur. Bu müzakeredir. Yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Murat Bakan'la bir araya geldik. Sayın Murat Bakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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