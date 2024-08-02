CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Instagram'a erişim engeline tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Instagram'a erişim engeline tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Instagram\'a erişim engeline tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Karabat, AKP'nin seçilmiş olmak hukuka uymamak, toplumu çatıştırmak ve ülkeye zarar vermek olduğunu belirtti. Ayrıca, AKP ve ortaklarının ülkeye her geçen gün daha fazla zarar verdiğini vurguladı.

02.08.2024 12:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Karabat, "AKP bugün yine kendine yakışanı yaptı ve Instagram'a erişimi yasakladı. Seçilmiş olmak hukuka, adalete uymamak, toplumu çatıştıracak ve ülkeye zarar verecek kararlar almak değildir. Kendi ideolojik zihniyetini ülkeye dayatan AKP, başta yönetici aile bireyleri olmak üzere rant sisteminin devam etmesi için her şeyi yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağını eleştirdi. Karabat, "AKP bugün yine kendine yakışanı yaptı ve Instagram'a erişimi yasakladı. Seçilmiş olmak hukuka, adalete uymamak, toplumu çatıştıracak ve ülkeye zarar verecek kararlar almak değildir" dedi.

"AKP ve ortakları ülkemize her geçen gün daha fazla zarar vermektedir"

Karabat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. AKP, bu 3 kavrama '3Y' dedi ve bunlarla mücadele edeceği sözünü vererek iktidara geldi. Günümüzde insanların konuşmaya korktuğu, gazetecilerin ve siyasetçilerin intikam hukuku ile hapse atıldığı, yolsuzluğun normalleştirildiği, halkın yoksulluğa mahkum edildiği bir düzen yarattılar. AKP bugün yine kendine yakışanı yaptı ve Instagram'a erişimi yasakladı. Seçilmiş olmak hukuka, adalete uymamak, toplumu çatıştıracak ve ülkeye zarar verecek kararlar almak değildir. Kendi ideolojik zihniyetini ülkeye dayatan AKP, başta yönetici aile bireyleri olmak üzere rant sisteminin devam etmesi için her şeyi yapıyor. Paralel devlet yapılanmaları gibi hukukun değil, ideolojik liderlerinin emrini uygulayan bir bürokrasi ile karşı karşıya olduğumuzu vurgulamak isterim. AKP ve ortakları ülkemize her geçen gün daha fazla zarar vermektedir. 85 milyon insan, bir avuç rantçı çapsızın oyuncağı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kamburlardan kurtulmak zorundadır. Yoksa bu ülkede yoksulluk da, yasaklar da yolsuzluklar da bitmez."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Instagram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Instagram'a erişim engeline tepki gösterdi - Son Dakika

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