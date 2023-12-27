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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Yeni asgari ücret büyükşehirlerde ev kirası düzeyinde - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Yeni asgari ücret büyükşehirlerde ev kirası düzeyinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, açıklanan 17 bin 2 liralık yeni asgari ücretin, büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde olduğunu belirtti. Karatepe, Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısına dikkati çekerek, açlık sınırının 14 bin 25 liraya, yoksulluk sınırının 45 bin 686 liraya yükseldiğini ifade etti. Karatepe, asgari ücretin yılın ikinci yarısında yeniden belirlenmesi gerektiğini savunarak, insanların beslenme ihtiyaçlarının yanında barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve kültürel faaliyetler için de ihtiyaç duyulan harcamaları karşılayacak seviyede olması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Yeni asgari ücret büyükşehirlerde ev kirası düzeyinde
27.12.2023 - 21:13,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, açıklanan 17 bin 2 liralık yeni asgari ücretin, büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde olduğunu belirtti. Karatepe, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek, yoksulluğu ortadan kaldıracak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam maratonunda süreç sona erdi. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, açıklanan 17 bin 2 liralık yeni asgari ücretin, büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde olduğunu belirtti. Karatepe, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısına dikkati çekerek, "Bugün açıklanan 17 bin 2 liralık tutar büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyindedir." ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre, kasımda açlık sınırının 14 bin 25 liraya, yoksulluk sınırının 45 bin 686 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de aylık 18 bin 239 liraya yükseldiğini belirterek, "Görüldüğü gibi bugün açıklanan asgari ücreti esas aldığımızda, eğer ailede 3 asgari ücret elde eden çalışan yok ise o hane yoksuldur. Bu işsizlik ortamında da bir evden 3 kişinin çalıştığını düşünmek de hayaldir. Açıklanan bu tutarın milyonlarca emekçiyi açlığa ve sefalete mahkum ettiği görülmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücretin yılın ikinci yarısında yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Karatepe, şunları kaydetti: "Asgari ücret seviyesi konuşulurken sadece açlık sınırı verisini dikkate almak yeterli değildir. Asıl bakılması gereken, asgari ücret yönetmeliğinde de ifade edilmiş olan insanların beslenme ihtiyaçlarının yanında barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve kültürel faaliyetler için de ihtiyaç duyulan harcamaları karşılayacak seviyede olmasıdır. Bu nedenle sadece açlık sınırını referans almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunu yapmak, yani açlık sınırını referans almak, Türkiye'de var olan derin yoksulluğu kabullenmek anlamına gelir. Biz yoksulluğu kabullenmek yerine onu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçireceğiz. Amacımız tüm yurttaşlarımızın insan onuruna yakışır bir seviyede gelir elde ederek hayatlarını sürdürmeleridir."

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 49 ARTIŞ

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun. Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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