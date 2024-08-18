CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Yangınla mücadeledeki zafiyetler yeni yaklaşımlar gerektiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Yangınla mücadeledeki zafiyetler yeni yaklaşımlar gerektiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Yangınla mücadeledeki zafiyetler yeni yaklaşımlar gerektiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangınla mücadelede kritik bir rol oynadığını ancak yürürlükteki planlarda bu gerçekliğin yer almadığını belirtti. Ayrıca, acil durum yönetiminde yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

18.08.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Son yangınlarda da gördük ki, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tüm doğal afetlerde olduğu gibi yangınla mücadelede de kritik bir rol oynamaktadır. Ama yürürlükteki planlarda bu gerçeklik ve zorunluluk yer almamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, devam eden orman yangınlarının Türkiye'nin acil durum yönetiminde karşılaştığı zafiyetleri bir kez daha gösterdiğini belirtti. Bağcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Son yangınlarda da gördük ki, TSK, tüm doğal afetlerde olduğu gibi yangınla mücadelede de kritik bir rol oynamaktadır. Ama yürürlükteki planlarda bu gerçeklik ve zorunluluk yer almamaktadır. Örneğin bugün itibari ile Orman Genel Müdürlüğü'nden fazla TSK hava vasıtası yangınlara müdahale ediyor ama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcisi, toplansa dahi 'Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulunda' mevzuat gereği yer alamayacak.

6 Şubat Depremi gibi daha büyük afetler dikkate alınarak, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda 'MSB/TSK'ya 'Ana Çözüm Ortağı" görevi verilmeli, 'Destek Çözüm Ortağı'  saçmalığından vazgeçilmelidir. 'Destek Çözüm Ortağı' yaklaşımının terk edilmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin daha etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyacak, sorumluluk almada hayali bir bariyeri ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, müteakip yıllar için maliyet etkin planlama ve görev dağılımının kurumlar arasında şimdiden yapılması, yangınlarla mücadeledeki başarıyı artıracaktır.

"Yangınla mücadeledeki zafiyetler, afet yönetiminde yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir"

Çok net ifade etmek isterim ki, yangın mevsimi öncesinde, hava araçlarının tedariki, desteklenmesi ve etkin kullanımı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapsamlı bir stratejinin oluşturulmamış olması, yaşananların sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Her yıl artan orman yangınları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan felaketler, acil durum yönetiminde daha proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, yangın öncesinde alınması gereken önlemler, mevcut durumu iyileştirmek için kritik öneme sahiptir. Yangınla mücadeledeki bu zafiyetler, Türkiye'nin afet yönetiminde yeni yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu yaklaşımlar tüm paydaşların katılımı ile tartışılmalıdır.

"THK envanterindeki uçaklar iyileştirmelerle kullanıma devam etmeli"

İlk akla gelenler; Türk Hava Kurumu'nun (THK) AYM kararları gereği kayyum rejiminden kurtarılması ve sivil havacılıkta eski ve arzu edilen lider konumuna geri dönmesi, yangın söndürme faaliyetlerinde görev alacak pilot ve operatörlerin THK tarafından eğitilmesi, yangınla mücadele edecek uçak ve helikopterlerin bakım ve onarımlarının THK tarafından yapılması, TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerekirse destek sağlaması, THK envanterindeki uçakların yapılacak iyileştirmelerle kullanıma devam edilmesi, nihai hedefin kiralık yerine kendi uçak ve helikopterlerimize sahip olunması, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hava araçlarının görev isterlerini karşılayacak tüm destek bileşenleri ile bir filo disiplini ve organizasyonu içerisinde görev yapması, (bu konuda gerekirse Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından destek sağlanması), kısa vadede TSK tarafından rezerv filo ile faaliyetlerin desteklenmesi, ancak asli harekat ihtiyaçlarının daima göz önünde bulundurulması, orta vadede Tarım ve Orman Bakanlığı talepleri çerçevesinde; gelişmiş havacılık üretim altyapısı da dikkate alınarak TUSAŞ tarafından amfibik özellikli bir uçağın geliştirilmesi, Araştırma -Geliştirme projesi olarak; yangın söndürme uçaklarının yanı sıra yangın söndürme maksatlı, yüksek kapasiteli su taşıma kabiliyetine haiz bir İHA filosunun teşkil edilmesinin planlamaya alınması, olarak öne çıkmaktadır. Bu konuların hepsi tartışma ve değerlendirmeye açıktır.

Ormanlarımızı korumak için gereken tüm önlemleri almak, hepimizin sorumluluğudur. Unutulmamalıdır ki, doğanın bizlere sunduğu bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Yangına müdahale eden tüm kahraman personelimize başarılar diliyorum. Ancak, bu mücadele sadece onların cesaretiyle değil, aynı zamanda etkin bir yönetim ve planlama ile anlam kazanacaktır. Hükümetin, bu konudaki eksiklikleri görüp gerekli adımları atması, gelecekte yaşanabilecek felaketlerin önlenmesi için hayati öneme sahiptir."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Orman Yangınları, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Yangınla mücadeledeki zafiyetler yeni yaklaşımlar gerektiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Ali Koç’a sahada saldıran zanlı gözaltında Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında
10:23 Vücudunda bu iz olanlar şanslı Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı
10:23 Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
02:29 Kız kardeşleri canından eden kaza Otomobildeki yazı tüyler ürpertti Kız kardeşleri canından eden kaza! Otomobildeki yazı tüyler ürpertti
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 11:41:05. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Yangınla mücadeledeki zafiyetler yeni yaklaşımlar gerektiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement