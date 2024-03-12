CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'de Halk Buluşmasında Konuştu

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL- ECE AZAK/ KAMERA: KERİM UĞUR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'daki halk buluşmasında, Hamza Dağ'a seslendi, "Atatürk ve İnönü'ye ayyaş diyen genel başkanının neden resmini asmıyorsun? İzmir'de senin genel başkanının elini öptüğü fesli deli Kadir gün gelince Atatürk heykelleri devrilecek diyordu. Bu adamlar şimdi gelmişler İzmir'de belediye başkanı olmak istiyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da yurttaşlarla bir araya geldi. CHP Lideri Özel'e CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ilçe başkanları ve çok sayıda partili de eşlik etti.
"AKP ZİHNİYETİNİN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERDE ÖZGÜRLÜK YOKTUR"
Halk buluşmasında konuşan Özel, "Büyük bir oyunun büyük bir kumpasın içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri var İzmir'de yok. Ampul asla yok. İzmir'de Erdoğan'ı gizleyerek Erdoğan'ı gizleyerek AK Parti kimliğini gizleyerek İzmirliden oy istiyorlar. İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye başkanı İrfan Önal'sa 24 saat parkta bahçede denizin kenarında evli, bekar, kadın, erkek herkes arkadaşıyla oturur, sohbet eder yer içir eğlenir kimse kimseye karışmaz ama bunların uzun süredir yönettiği şehirlerde bunları yapamıyorsunuz. İzmir'de CHP'liler olmasaydı bu kadar özgür bir kent olmazdı. O rahatlığın yaşanması mümkün değildi AKP zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük yoktur. Belli bir saatten sonra zabıta, polis gelir karışır. İzmir'i kimseye karıştırtmayız" ifadelerini kullandı.
"9 KADIN ADAYIMIZ VAR ATATÜRK'ÜN KIZLARINI ATATÜRK'ÜN KENTİNE EMANET EDİYORUM"
Özel sözlerine şöyle devam etti:
"Birileri diyor ki CHP acaba İzmir'i çantada keklik mi sanıyor. Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, anketler yaptırıyoruz. Ona göre İzmir'de büyük bir değişimi dönüşümü hep beraber başlatıyoruz. Bu değişim ve dönüşümün İzmir'de 2 önemli aksı var bunlardan bir tanesi kadınlar. Bu güne kadar İzmir'de toplam 6 kadın belediye başkanımız vardı şimdi seçilecek yerlerden 9 kadın adayımız var. Atatürk'ün kızlarını Atatürk'ün kentine emanet ediyorum."
İzmir'deki CHP listelerinin en önemli özelliklerinden birisinin de 30 adaydan 12'sinin 40 yaş altı olduğunu söyleyen Özel, "İşte Bayraklı da 3 dönem önce gençlik kolları yöneticiliği yapmış 5 yıldır belediye de deneyimli örgütten gelen 39 yaşında İrfanımız var. İrfan Önal kardeşimizi de hepinize ayrı ayrı emanet ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında büyükşehir adaylarımız var, ilçe belediye başkan adaylarımız var her birinden iyi dürüst yönetim bekliyoruz. Beklentilerimiz çok" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal'dan daha çok beklentisi olduğunu belirten Özel, "Bayraklı 2020 yılında benimde 130 milletvekiliyle 10 gün boyunca kaldığım bir deprem felaketi yaşadı. 117 canımızı kaybettik. Şimdi bu iki arkadaşımızın temel görevi depremde oluşan mağduriyetlerin giderilesi için tüm işlerin takipçisi olacaklar. Hangi yetkilerini kullanmaları gerekiyorsa kullanacaklar. Dirençli bir kent haline gelmesi için bir deprem de daha aynısı yanmasın diye ikisine birden çok güveniyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Halk Buluşmasında Konuştu - Son Dakika
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