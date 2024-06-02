Özgür Özel: Ardeşen 30 yıl sonra alabildiğimiz ilçe - Son Dakika
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Özgür Özel: Ardeşen 30 yıl sonra alabildiğimiz ilçe

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardeşen Belediyesi'nde yaptığı konuşmada ilçenin hak ettiği hizmetleri 30 yıl sonra aldığını belirtti. Özel, ilçenin sosyolojisinin CHP'ye yakın olduğunu ve belediye başkanının yapacağı iyi hizmetlerin duyurulacağını söyledi. Ayrıca, Özel'in Ardeşen ziyaretinde belediye başkanı ve ilçe örgütüyle bir araya geldiği ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

02.06.2024 18:45  Güncelleme: 19:07
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(RİZE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'nin Ardeşen Belediyesi'nde "Ardeşen aslında bizim hak ettiğimizi 30 yıl sonra alabildiğimiz, 30 yıl boyunca aslında Ardeşen'in bizden, bizim Ardeşen'den mahrum kaldığımız bir ilçemiz. İlçenin sosyolojisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok uzak değil. İlçe parti içi demokrasiye son derece duyarlı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamik bir örgütü var burada. Bundan sonraki süreçte de hem ilçe örgütümüzün çalışmalarıyla, belediye başkanımızın yapacağı iyi hizmetler duyurulacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çay üretcisinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Çay Mitingi için Rize'ye geldi. Özel, mitingin ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti. CHP lideri Özel, daha sonra partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı ilçe belediyelerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Pazar Belediyesini ziyaret eden Özel, ardından Ardeşen Belediyesi'ne geçti. Burada Özel'e, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti.

Enver Atagün: "yöresel olarak bir kültürel dönüşüme ihtiyacımız var"

CHP lideri Özel'i makamında ağırlayan Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, şunları söyledi:

"Bizim Ardeşen'de yöresel olarak bir kültürel dönüşüme ihtiyacımız var. Daha sağlıklı, daha sosyal, daha katılımcı bir toplum olmak için onunla ilgili projelerimiz var. Üretime ve yöresel kalkınmaya ihtiyacımız var. Bununla ilgili, tarımla ilgili projelerimiz var. Tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte değerlendirmelerimiz oldu. Hem kültüre hem üretime dönük bu işleri yapabilmek için üstyapı ihtiyaçlarımız var. Planlı bir şekilde bunların mühendisliğini yaptırıp planlama aşamasındayız. Kaynaklarımız ölçüsünde hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

Özgür Özel: "30 yıl sonra alabildiğimiz ilçe"

Özgür Özel de şöyle konuştu:

"Bir kez daha Rize'nin doğusunda bir belediyemizde sizlerle birlikte olmaktan, 30 yıl sonra bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeye hemen Başkanımızın çayını, kahvesini içmeye gelmiş olmaktan Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ardeşen aslında bizim hak ettiğimizi 30 yıl sonra alabildiğimiz 30 yıl boyunca aslında Ardeşen'in bizden, bizim Ardeşen'den mahrum kaldığımız bir ilçemiz. İlçenin sosyolojisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok uzak değil. İlçe parti içi demokrasiye son derece duyarlı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamik bir örgütü var burada. Bundan sonraki süreçte de hem ilçe örgütümüzün çalışmalarıyla, belediye başkanımızın yapacağı iyi hizmetler duyurulacak hem hep birlikte biz ne gerekiyorsa, hangi destek gerekiyorsa bunu vereceğiz. Biraz önce Pazar'da konuştuk, çarşamba günü belediyeler yönetimi ve başkanı belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çoğunluk bizde. Çoğunluğumuza güvenip bütün yönetimi almıyoruz. Ancak yine çoğunluğumuza güvenip bütün kaynakları da kendimize kullanmayacağız. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi nüfusunun yüzde 65'ine hizmet eden ekonominin yüzde 80'nin olduğu bölgelerde belediye başkanlarına sahip olan bir parti olarak adilane bir şekilde yöneteceğiz.

"Oy vermeyenler de 'keşke verseydim' diyecek"

Şüphesiz Ardeşen'in de kültür sanat, kent içi demokrasi, kentin iyi yönetilmesi, turizm noktalarında önemli projeleri olacaktır. Biz bunlara hem Belediyeler Birliği üzerinden hem sosyal demokrat belediyelerin hizmetlerinin eş güdümünü, erişimini ve belediye başkanlarımızın ve ekiplerinin eğitimlerini organize edeceğimiz sistemimiz üzerinden katkılar sağlayacağız. Bizim bir tane hedefimiz var. Hedef şudur; Ardeşen'de oy veren kimse pişman olmayacak. Oy vermeyenler de 'keşke verseydim' diyecek. 'Bir dahaki sefere vereyim' diyecek. Burayı artık CHP'de kalıcılaştırmak istiyoruz. Belediye Başkanımızın yapacağı hizmetlerle Ardeşen'de kazanmayı sürdüreceğine inanıyoruz."

"Altı ay ya da yılda bir kez anket yapacağız"

Özgür Özel, periyodik olarak anketler yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Altı ay ya da yılda bir kez anket yapacağız. Hem siyasi parti seçmenlerinin kırılımlarına göre hem de mahalle mahalle buralarda neler oluyor, Belediye Başkanımızın performansı nedir, ekibinin performansı nedir, eksiğimiz neyse düzeltelim. İyi gidenleri arttıralım. Bunları hep beraber değerlendireceğiz. Bunu bir genel belediyecilik yaklaşımı olarak, CHP olarak çok önemsiyoruz. Enver Başkan'ın hayal ettiği, umut ettiği hizmetleri yapabileceği bir seçim dönemi diliyoruz. Hangi partiden seçilmiş olursa olsun bütün belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Ardeşen lehine projelerde güç birliği isteriz, desteklerini talep ederiz. Eksiklerimizi siyasete uygun dil çerçevesinde uyardıklarında muhalefetten rahatsız olmayız. Aksine besleniriz, güçleniriz. Sonuçta Ardeşen'e ve Rize'ye yakışır bir yönetim hep birlikte yapılacak."

Özgür Özel: Ardeşen 30 yıl sonra alabildiğimiz ilçe
Kaynak: ANKA

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