CHP Genel Başkanı Özel, şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir terör saldırısını önlerken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanımız Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.