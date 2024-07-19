CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Furkan Apartmanı davasındaki beraat kararını eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada verilen kararı değerlendirdi.

Özel, "Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür. Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.