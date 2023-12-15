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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu'nun seçimde yeniden ödüllendirileceğini ifade eden Özel, İstanbul özelinde İYİ Parti ile bir ittifak ihtimaline ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu da Özel'i ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti
15.12.2023 - 16:59,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Özel, zabıta tören mangası tarafından karşılandı.

İmamoğlu ile basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, ziyaretinin Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdikten sonra yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun seçimde yeniden ödüllendirileceğini ifade eden Özel, İstanbul özelinde İYİ Parti ile bir ittifak ihtimaline ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik. Üzerimize de ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz ama İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak, adını 'ittifak' koyalım, 'işbirliği' koyalım, parti adları analım, her şeyi söyleyelim. En iyisini bulalım. Şu ismin önüne geçemeyiz. İstanbul'da 'İstanbul ittifakı' kazandı. İstanbul ittifakını, İstanbullular kurdular. Gönülleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla kurdular."

İzmir ve Aydın adaylarının açıklanmamasının sorulması üzerine Özel, hala anketlerin devam ettiğini anlattı.

Başka bir soruya karşılık Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de ilerleyen günlerde görüşebileceğini dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özel'i ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Halkımızdan 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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