CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar dilediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

12.04.2024 16:15
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetleyerek, "Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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