CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetleyerek, "Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi - Son Dakika
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.
Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından bacağından silahlı vuruldu. Polis tarafından silahla birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri haberde yer alıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
İran'ın İsrail'e saldırı düzenlediği dakikalarda katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmeyi yorumlayan Hakan Ural sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti. Sahte çürük raporuyla askerden kaçtığı ortaya çıkan Ural'ın çok sayıda emekli asker ve savaş uzmanı varken böylesine önemli bir olayla ilgili yorumlar yapmasını yanlış bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı eleştiri yağmuruna tuttu. Yorumların ardından "Hakan Ural" etiketi Twitter'da TT oldu.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?