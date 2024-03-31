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CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar

CHP Genel Merkezi\'nde Sevinçli Anlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.

31.03.2024 23:54  Güncelleme: 23:56
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı.

Burhanettin Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin sandıktan birinci parti olarak çıkmasının ardından parti genel merkezinde yaşanan sevinci X hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar - Son Dakika

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