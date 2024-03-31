CHP Genel Merkezi\'nde Sevinçli Anlar

GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak. Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor. Oyun için minimum 8 GB RAM istenirken, önerilen RAM miktarı 32 GB olacak. Depolama alanı olarak ise 150 GB gereksinim duyulacak. GTA 6'nın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiş olup, geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceği belirtiliyor.