CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ak Parti'nin Siyasi Operasyon Şefi Değildir"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde yaşanan yolsuzlukları anımsatara, "Ey Türkiye Başsavcısı Akın Gürlek; bu dosyayı her şeyi isteğin gibi İBB'den iste, gereğini yap. Gereğini yapmadıkları takdirde her hafta bu dosyaları da yenilerini de hatırlatmaya devam edeceğim. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı AK Parti'nin siyasi operasyon şefi değildir. İstanbul'da adaletin tecelli etmesine memur kılınmış kişidir. Hepimizin vergileri ile maaş almaktadır. O maaşının gereğini ya yapacak ya da o aldığı maaşları kendisine haram zıkkım edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey'in talimatıyla belediyelerimiz milletin gözü önünde silkelenmeye devam ediyor. Normalde olmayan şeyler oluyor, herkes biliyor ki bunların hepsi Tayyip Bey'in hasetliği, kıskançlığı yüzünden, bundan sonra bir kez daha seçim kazanamayacağını bilmesi yüzünden. 'CHP'li belediyeler başarılı silkeleyin, iftira atın, paralarını alın, içeri atın yeter şu belediyeleri karşımdan alın' diyor. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer 30 Ekim'de tutuklanmıştı, 20 Şubat'a kadar iddianame bekledik. 300 kişiye 4 günde iddianame yazmakla ünlü savcı, bir kişinin iddianamesini 4 ayda zor bitirdi. Şimdi mahkeme günü vermişler 23 Mayıs'a. Allah'tan korkun. Neredeyse sene-i devriyesi geliyor. Bu iddialarla içeride kalması mümkün değil yaza gelecek, adli tatile gelecek, bir sonraki duruşma bir yıl sonrasına gelecek. Ceza almayacağı bir davadan... Ahmet Özer'in neyle suçlandığını hatırlayalım; 15 yıl önce Van'da birine bir telefon açmış, o kişi de PKK'da yöneticiymiş. Telefon taziye telefonu, annesinin öldüğü gün. 6 kardeş bunlar, teröristin de kendisine açmamış kardeşine açmış. Bunun üzerinden terör örgütü bağlantısı kuracak kadar şuurunu kaybetmiş bir ekiple karşı karşıyayız. Ahmet Özer'i, Rıza Akpolatı'ı, Alaattin Köseler'i abuk sabuk iddialarla içeride tutmaya devam ediyorlar.

"Gelen para ile giden parayı karıştıran izansız, bu adamı yolsuzluktan içeride tutuyor"

Beykoz Belediye Başkanımız yoksula yardım için alınan peynirin, yoğurdun, tereyağının, tuzun hesabını veriyor. 'Hoşgeldin bebek' paketi yüzünden soru soruyor, tutuklama yapıyorlar. Ahmet Özer'e 4 ay önce niye konser yaptın diyen savcı bugün Alaattin Köseler'e konseri niye iptal ettin diye soruyor. 67 bin lira para hareketi bulmuşlar gönderen Alaattin Bey. Çünkü Alaattin Bey otobüs üstünde söz vermiş, kendi yemek parasını, ulaşım parasını belediyeden almıyor. Belediyede yediği yemeğin, hızla aldığı uçak biletinin parasını hesaplamış ve özel kalem hesabına geri yollamış. Tabi bunların kitabında böyle bir şey olmadığı için '67 bin lira zimmetine para geçirmiş' diyorlar. 67 bin lirayı belediyeye iade ediyor. Gelen para ile giden parayı karıştıran izansız bu adamı yolsuzluktan içeride tutuyor. Yazıklar olsun hepsine.

Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı izansızlığı anlattım. Bir başka izansız çıkmış Bursa Büyükşehir'in normal temsil ağırlama giderlerine ilişkin 'burada da bu var' diyor. Denilen şu; seçim dönemi belediye başkanı aday ve özel kalemden yapılan harcamalar, AK Parti özel buluşma giderleri, İl Başkanlığına giden paketler, AK Parti il binasında kokteyl masrafı, Hüda-Par'ın kongre gideri, BBP yemek bedeli, DSP lansman giderleri, DSP yemek giderleri, TÜGVA yemek bedeli... Hepsi birden 154 kalem Bursa Büyükşehir'in özel kaleminden harcanmış. Bunu söylüyorum bir başka izansız çıkıyor 'özel kalem temsil ağırlama olur' diyor; olmaz. Hüda-Par'ın kongresi Bursa Büyükşehir'den ödenmez."

"Bugünkü parayla 3 miyar 700 milyon lira durduk yerde İBB'nin cebinden çıkmış"

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin önceki dönemlerinde toplam 100'ün üzerinde dosya bulunduğunu belirten Özel, her hafta grup toplatısında bunları anlatacağını ifade etti. İki yolsuzluğu aktaran Özel, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da 37, Ankara'da 97 yolsuzluk dosyası hazır. Süleyman Soylu gelip dosyalara el koydu, 3 yıldır tık yok. Bu AK Partili Belediye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazisine mülkiyet sorununu çözmeden gasilhane yapmış. Yani kaçak gasilhane yapmış. Seçimler bitmiş, CHP kazanmış. Orman Bölge Müdürlüğü arazi bizim diyerek gasilhaneye el koymuş. Hadi biriniz hukuk tanımazsınız da birinizde de hiç mi akıl yok? Tahsisi yapın da hiç değilse vatandaşların sorunu çözülsün. Bu dosyaları teker teker anlatmak boynumuzun borcu. Bugün iki tane anlatacağım;

2011 yılında İstanbul Fatih'te bir özel şirket yeşil alan olan bir arsayı ne akla hikmetse 25 milyon liraya satın alıyor. İmar planında yeşil alan. Sonra İBB bu yeşil alana imar izni veriyor ve değeri katlanıyor. Değeri 430 milyar liraya çıkıyor. Peki ne olmuş bu 430 miyar lira? İBB aynı arsayı sattıktan altı yıl sonra aynı kişiden 430 milyon liraya geriye satın almış ve ardından bu arsayı tekrar yeşil alana çevirmiş. Bugünkü parayla 3 miyar 700 milyon lira durduk yerde İBB'nin cebinden çıkmış. Yeşil alan olarak satıyor, kat veriyor. Adam kat yapıp satsa imar usulsüzlüğü diyeceksin. Aynı arsayı 17 kat paraya İBB'ye geri satıyor. Bu dosyayı hakime verecektik Süleyman Soylu elimizden aldı. Şimdi soruyorum; her şeye Türkiye Başsavcısı gibi atlayan Akın Gürlek'e soruyorum; bu dosyayı al da işlem yap bakalım. Sana bu dosyayı her gün hatırlatacağım.

"İBB'nin bugünkü kurla 500 milyar TL zararı var"

2016 yılında İBB, doğrudan temin yoluyla 41 milyon liraya Başakşehir'de bir arazi satın alıyor. Araziyi İBB'ye satan şirketin avukatı İBB Sancaktepe Meclis Üyesi ayrıca AK Parti Maltepe önceki dönem ilçe başkanı Kamil Barkır. Bu arazinin hiçbir yapılaşma hakkı yok. Arazi bir askeriyenin içinde, askeriyenin izni olmadan karayolu ulaşımı yok, üstünde uçuş yasağı var. Araziye 5 yıl sonra değerleme yaptırmışlar 13,3 milyon lira. Yani aradan geçen 5 yıla rağmen değeri 4 kat düşmüş. İçine dahi giremedikleri arazi AK Partili avukat tarafından tekrar İBB'ye satılmış 13,4 milyona. Bugünkü kurla 500 milyar TL zararı var. Dosya hazır, Süleyman Soylu aldı İçişleri Bakanlığı'nda duruyor.

Ey Ali Yerlikaya; Soylu'nun aldığı bu dosyalara bir bak. Orada duruyorsa soruşturma iznini ver. Ey Türkiye Başsavcısı Akın Gürlek; bu dosyayı her şeyi isteğin gibi İBB'den iste, gereğini yap. Gereğini yapmadıkları takdirde her hafta bu dosyaları yenilerini de hatırlatmaya devam edeceğim. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı AK Parti'nin siyasi operasyon şefi değildir. İstanbul'da adaletin tecelli etmesine memur kılınmış kişidir. Hepimizin vergileri ile maaş almaktadır. O maaşının gereğini ya yapacak ya da o aldığı maaşları kendisine haram zıkkım edeceğiz."

(SÜRECEK)