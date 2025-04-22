CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Eurofighter Mesajı: "Kimse Endişelenmesin. Şansölyeyle İlgili Bakanlarla Gider Yüz Yüze Görüşürüz"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin eurofighter alımının Almanya tarafından veto edileceği iddialarına ilişkin olarak, "Hani Erdoğan diyor ya 'dünya beşten büyüktür' Türk milleti de 1'den o tek adamdan büyüktür. Kimse endişelenmesin iş Almanya ile çözülecek olsun yeni şansölye atanınca önce tebrik mesajını atarız, ondan sonra kurulacak iktidardaki iktidar ortaklarına hem şansölyeye hem iktidardaki tüm ilgili bakanlara gerekirse gider yüz yüze görüşürüz. Türkiye'nin hakkını bu kifayetsizler gibi Trump'tan tırsarak ya da fırsatçılık yaparak değil aslanlar gibi biz savunuruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yaptığı mülakat tam bir rezaletti, mülakat mağdurlarının mücadelesini hem gölge bakanımız, yardımcıları, milletvekillerimiz adım adım takip ediyor. Bu sene yapılan 15 bin öğretmen ataması tarihin en düşük atamasıdır. Geçen yıl 'emekli sayısı kadar atayacağız' deyip 23 bin 600, 20 bin atamamıştır. Bu sene 15 bine gerilemiştir kendi koyduğu kurala bile uymamıştır" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Ey Erdoğan utanmıyor musun, utanmıyor musun diye seçmenin sorma hakkı vardır"

"Rahmetli Ecevit'in döneminde 68 bin atanmamış öğretmene 'ey Ecevit, ey vicdansız Ecevit madem atamayacaktın niye okuttun sabileri' diyen Erdoğan, madem atamayacaktın niye okuttun sabileri diye soracağım. 1 milyon 45 bin öğretmen mezun etmiştir. Şimdi o 1 milyon 45 bin öğretmenin sadece 15 binini atayıp onu da kendi kurduğu akademi yöntemiyle mülakat yöntemiyle kendince, kendine yakınlardan seçmenin gayreti içindedir. Bir yandan proje okullar denen ülkenin göz bebeği en iyi öğrencilerin sınavla girdiği okullardan 6 bin en iyi öğretmeni atıp yerine 6 bin kendi sendikasından yandaş öğretmen getirmenin gayreti içindedir. Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka seçmenin sorması gereken soru şudur; sen 14 Mayıs'ta birinci turda seçimi kazanamadın 28 Mayıs'ta karşıma çıktığında 'mülakat kalkacak' dedin onun için oy verdim. Gözümün içine bak ey Erdoğan utanmıyor musun, utanmıyor musun diye seçmenin sorma hakkı vardır."

" Hatay'ın iradesini çaldıkları gibi şimdi geleceğini ve Hatay'daki insanların tapularını çalmaktadırlar"

Hatay'da kamulaştırma kararı ile vatandaşların topraklarının elinden alındığını vurgulayan Özel, "Biz Hatay'ın ilk günden beri sonuna kadar arkasındayız, bunun hesabını Hataylılarla birlikte teker teker soracağız burnunuzdan fitil fitil getireceğiz söz veriyoruz" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan'ın diploması iptal edildiğinde bu ülkede artık hiçbir kağıdın değeri yok demiştim. Tapunun dahi dedim. Keşke bu kadar hızlı haklı çıkmasaydım. Hatay'da, Samandağ'da, Antakya'da, Kırıkhan'da, Defne'de haklı çıkmasaydım. Bunlar deprem olduğunda yine seçmenin karşısına geçip 'bir yıl içinde bütün evleri teslim edeceğiz' dediler. '1 yıl içinde 650 bin konut yapacağız' dediler, 1 yıl içinde bunların yüzde 3'ünü bile veremediler. Bugün 2 yıl 3 ay geçti depremin üzerinden 2 yıl. Üçüncü yılında dörtte biri, halen verilen konut 201 bin. Nerede 650 bin nerede 201 bin? Halen daha sözün bütün illerde bütün deprem bölgesinde 10 ilde yüzde 30'unu tutmuş, Hatay'da ise sadece yüzde 18'ini. '254 bin konut vereceğiz Hatay'a' demiş 1 yılda, 2 yıl 3 ayda 46 bin konut vermiş daha. 46 bin, yüz depremzededen 18'i evinde 82'si ya konteynerda ya çadırda ya da gurbette ve şimdi 'konut yapacağız, hızla yapacağız, çabuk yapacağız' diye milletin zeytinliğini acele kamulaştırma yapıyor. Dozerle gidiyor zeytinliğe giriyor. Önüne Hataylılar yatıyor maalesef bu ülkede hukukun ve devletin sözünün öneminin kalmadığının ispatını yaşıyoruz. İstanbul'un Belediye Başkanının önce mazbatasına sonra diplomasına çökenler bugün Samandağ'ın, Antakya'nın, Defne'nin, Kırıkhan'ın tapularına çökmektedir ve bunu 31 Mart seçimlerinde o vali denen bir partinin il başkanından daha daha fazla partizan olan o gece dünyanın en büyük usulsüzlüklerini yapan sonra da YSK'da maalesef bütün itirazları reddettirenler Hatay'ın iradesini çaldıkları gibi şimdi geleceğini ve Hatay'daki insanların tapularını çalmaktadırlar. Biz Hatay'ın ilk günden beri sonuna kadar arkasındayız, bunun hesabını Hataylılarla birlikte teker teker soracağız burnunuzdan fitil fitil getireceğiz söz veriyoruz.

" Filistin'de öldürülen Ayşenur kızımıza sahip çıkamadı"

Ülkemizde her türlü hukuksuzlukla yeni mağdurlar yaratan iktidarın Gazze'deki mazlumlarla ilgili ikiyüzlülüğünü hep birlikte ibretle takip ediyoruz. Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart'ta ABD'de gözaltına alındı. Rümeysa'nın kefaretle serbest bırakılma talebi bile reddedildi ama Erdoğan'dan ses yok. Trump ona hatırlatıyor 'severim onu, iyi anlaşırım bir rahibim vardı elinde onu ondan almıştım' diyor. Trump'un karşısında tir tir titreyen, İstanbul'a yapacağı darbenin icazetini dahi Trump'tan alan bir tükenmişle muhatabız. Filistin'de öldürülen Ayşenur kızımıza da sahip çıkamadı. Gazze'de tehcir planı uyguluyor Trump, 'güzelmiş yahu burası' diyor. 'Buralara oteller yapılır, kumarhane işletecek' diyor. 'Filistinliler de 3-5 ülkeye gitsin' Türkiye'ye ve etraftaki Arap ülkelerine gidecek Gazze'de soykırım yaptı yetmez tehcir yapacak. Oraya kurulacak ama esas mesele buradaki kumarhaneler değil Ege'deki hidrokarbon yatakları. Yüz yıl Avrupa'ya yetecek kadar doğalgaz Gazze'nin önünde var Trump bunun hesabını yapıyor, Netanyahu ile oyunu kurmuş işletiyor Erdoğan da susuyor. Trump'a gık diyemiyor Netanyahu ile yalandan kayıkçı kavgasına tutuşuyor. Biz CHP olarak hafta sonu İstanbul örgütümüz yürümek istediler izin vermediler ama İstanbul Valisi 'burada kimseye izin yok' dedi. 2023'te TÜGVA'yı tam o istikametten yürütmüştü. Yürüyenin kim olduğuna göre Filistin davası ile ilişki kuran bir iktidar var ve sıcak salonlarda hamaset yaparak Filistin davasını artık öyle bile savunmayan bir iktidar var. Biz CHP olarak Trump'ın Gazze tehcir planına karşı bütün dünyada ses duyurmaya çalışırken bunların ağzından bir kelime çıkmıyor.

"Türkiye'nin hakkını bu kiyafetsizler gibi Trump'tan tırsarak ya da fırçatçılık yaparak değil aslanlar gibi biz savunuruz"

Bir yandan Ekrem Başkana yaptıkları yüzünden Alman hükümeti Eurofighterleri vermemeye karar vermiş. Trump'un 'iktidarını sürdürürsün, Türkiye'de darbe yaparsın ses etmem ama Gazze'ye çökeceğim sen de ses etme' pazarlığı ortada. Bu sırada Eurofighter'lar verilmiyor bir yanda şunların haline bakın biz Almanya'daki muhataplarımıza aman yapmayın diyoruz. Bizim buradaki meselemiz için Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmayın diyoruz. Türkiye de Erdoğan'dan büyüktür, Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir diyoruz. Hani Erdoğan diyor ya 'dünya beşten büyüktür' Türk milleti de 1'den o tek adamdan büyüktür. Kimse endişelenmesin iş Almanya ile çözülecek olsun yeni şansölye atanınca önce tebrik mesajını atarız, ondan sonra da bu kurulacak iktidardaki iktidar ortaklarına hem şansölyeye hem iktidardaki tüm ilgili bakanlara gerekirse gider yüz yüze görüşürüz, Türkiye'nin hakkını bu kifayetsizler gibi Trump'tan tırsarak ya da fırsatçılık yaparak değil aslanlar gibi biz savunuruz."

(SÜRECEK)