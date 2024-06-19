CHP Havza İlçe Başkanlığında Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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CHP Havza İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşmaya CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, eski milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu ile partililer katıldı.

Çan, programa katılanların bayramını kutlayarak, "CHP bizim zenginliğimizdir. Bunu her ortamda hissettirmeliyiz. Siyasi çalışmalarımızı yaygınlaştırarak tüm tabana yayacağız. Bu vesile ile tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ederim." dedi.