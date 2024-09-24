CHP, İmamoğlu'nun İstinaf Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika
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CHP, İmamoğlu'nun İstinaf Sürecini Değerlendirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren mahkeme kararının istinaf sürecine ilişkin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

24.09.2024 17:07  Güncelleme: 18:05
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren mahkeme kararının istinaf süreciyle ilgili yapılan toplantının ardından açıklama yaptı. Çiftci, "Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı alınması durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Toplantımızı nihayete erdirdik. Bundan sonrada toplantılarımıza devam edeceğiz. Günbegün bu süreci yakından takip edeceğiz. Biz de sizler gibi yargı sürecini takip ediyor olacağız" dedi.

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf süresindeki davayla ilgili  durum değerlendirmesi yapmak üzere Emirgan'daki belediyeye ait Beyaz Köşk'te bir araya geldi. İmamoğlu'nun da bir süre katıldığı toplantıya; CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Gül Çiftci, toplantının ardından gazetecilere bilgilendirmede bulundu. Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu toplantımızın gündemine ilişkin sayın Genel Başkanımız havalimanında gerekli açıklamaları yaptı. O açıklamaların üzerinden tekrar geçmekte farklılık görmüyoruz. Bu toplantımız ilk toplantımız değildi. Daha öncede bu toplantıları yaptık. Ancak Genel merkezimiz düzeyinde yapmıştık. Bugün genel başkanımız yolculayacağımız için hepimiz İstanbul'daydık. Söz konusu toplantımız İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı içeriğinde en başından bugüne kadar gelinen hukuki süreci değerlendirdik. Bundan sonraki süreci değerlendirdik. Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı alınması durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Toplantımızı nihayete erdirdik. Bundan sonrada toplantılarımıza devam edeceğiz. Günbegün bu süreci yakından takip edeceğiz. Biz de sizler gibi yargı sürecini takip ediyor olacağız."

CHP, İmamoğlu\'nun İstinaf Sürecini Değerlendirdi
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, İmamoğlu'nun İstinaf Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika

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