CHP, İYİ Parti'den İstifa Eden Başkanla Gücünü Artırıyor

Güncel

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye geçen Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a partinin rozeti taktı. Özel, "Artık Trabzon'da daha çokuz, babaevinde daha çokuz, Türkiye'de daha çokuz, 414'üncü belediyemiz hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte CHP'nin kapısının açık olduğunu, babaevinin kapısının açık olduğunu hep vurguladık. Önümüzdeki hafta yeni katılımlar göreceksiniz. Ondan sonraki hafta yeni katılımlar göreceksiniz. Her geçen gün güçleniyoruz. Büyüyoruz CHP olarak iktidara yürüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı için salona gelişinde, Kazdağları'ndan protesto için Ankara'ya gelen ve grup toplantısını izlemek için Meclis'te bulunan köylü kadınlarla selamlaşarak, konuştu. Halk Lise öğrencileri Özel'i salona girişinde "Çocuklar inanın, inanın çocuklar" şarkısıyla karşıladı.

Grup Başkanvekili Murat Emir, grup toplantısı başlarken, Kazdağları'nda altın madeni işletmek için ağaçları kesen Cengiz Holding'e karşı köylülerin direnişi ile ilgili konuşma yaptı.

Grup toplantısında, bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'ye katıldı. Bıyık'a parti rozetini Özel taktı.

"Büyüyoruz CHP olarak iktidara yürüyoruz"

CHP Trabzon il teşkilatı yöneticilerini de kürsüye çağıran Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Yanımda Trabzon'un yeni sanayi ve ticaret merkezi olan Yomra'mızı 2019 yılında ilk defa seçilen, daha sonra yaptığı hizmetlerle halkın gönlüne giren, son seçimlerde her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen Mustafa Bıyık yanımda. Mustafa Bıyık sesimizi duydu, çağrımızı dinledi baba evine dönüyor. Hoş geldi, şeref verdi. Tabii babaevinin kapısı açık. Bu babaevinin hep çayı demli, çorbası kaynar, bacası tüter. Şimdi bu babaevinin bacasını tüttürenleri Trabzon İl Başkanımız Mustafa Bak'ı, Yomra İlçe Başkanımız Haluk Batmaz'ı, Ortahisar ve Beşikdüzü'nün seçilmiş değerli belediye başkanları Ahmet Kaya ve Cahit Erdem'i ve parti meclis üyemiz Yomralı Sevgili Ecevit Keleş'i kürsüye davet ediyorum. Onlar babaevinin bacası tütsün diye odun çekenler. Bu partiye şartlar ne olursa olsun sahip çıkanlar. Artık Trabzon'da daha çokuz, babaevinde daha çokuz, Türkiye'de daha çokuz, 414'üncü belediyemiz hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte CHP'nin kapısının açık olduğunu babaevinin kapılarının açık olduğunu hep vurguladık. Önümüzdeki hafta yeni katılımlar göreceksiniz. Ondan sonraki hafta yeni katılımlar göreceksiniz. Her geçen gün güçleniyoruz. Büyüyoruz CHP olarak iktidara yürüyoruz."

(Sürecek)