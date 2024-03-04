CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir\'de Kalkınma İçin Çalışacağını Söyledi

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Seçilirsem sadece bu şehrin değil tüm ülkenin kalkınması için çalışacağım." dedi.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Meyve ve Sebze Halini ziyaret etti.

Şehrin kalkınması için projelerinin olduğunu belirten Tugay, "İzmir'in kendini çok iyi hissedeceği ve yerelde kalkınma sağlayacağımız bir dönem yaşamayı hayal ediyoruz. Seçilirsem tüm ülkenin kalkınması için çalışacağım." diye konuştu.

Hal çatısı altında dinamik bir ortamın bulunduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, esnafın sorunlarına ve ihtiyaçlarına duyarsız kalmayacaklarını, önümüzdeki dönemin esnaf dostu bir dönem olacağını söyledi.

Belediyecilik deneyimi olduğunu ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Hizmette çıtayı yukarı taşıyacağız. Burası Türkiye'nin en büyük hallerinden biri. Esnaf da çok tecrübeli. Ortada büyük bir değer var. İyinin daha iyisi hep olmalıdır. Hedefimiz bu olmalı. Tarım daha çok desteklenecek. İyi bir planlamayla bu işleri yapalım. Doğru yere doğru desteği sağlayalım. Bununla en fazla faydayı elde edelim. Bu şekilde herkes kazanır. Kimin nerede ne üreteceğini önceden hesaplayıp, teşvik edip, kimsenin elinde mal kalmayacak şekilde belediyenin desteği olacak."

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da Su Ürünleri Hali'nin daha modern olması gerektiğini söyledi.

İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan ise zor bir iş yaptıklarını belirterek, "İnsanlar uyurken, biz gece 01.00'de iş yerimizi açıyoruz. İzmir halkının ihtiyacını karşılıyoruz. Bizim görevimiz, tüccarın gönderdiklerini en iyi şekilde halka ulaştırmak." diye konuştu.

Ziyarete, CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay, CHP il ve ilçe yönetimi de eşlik etti.