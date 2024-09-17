CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Bornova Ziyareti - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Bornova Ziyareti

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen 18 projenin açılışından duyduğu gururu paylaştı ve partinin gündemi üzerine düşüncelerini aktardı.

17.09.2024 10:41  Güncelleme: 11:36
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(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçen perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova Belediyesi'nin geçen perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirdiği ve 18 projenin açılışının yapıldığı törenin ardından, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Eşki'nin çalışmalarından övgüyle bahsetti. Aslanoğlu, Eşki için "Genç, dinamik, heyecanlı belediyecilik konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan Ömer Başkanımızı ziyaret ettik. Perşembe günü Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte Bornova'daki 18 önemli projenin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirmiştik. O açılışlardan duyduğumuz gururu bir kez daha kendisi ile paylaşmak istedim. Ömer Başkanımız sabahın ilk ışıklarıyla, karanlıkta başlayıp gecenin geç saatlerine kadar Bornova için, İzmir için çalışan bir belediye başkanımız. Onunla gurur duyuyoruz. Bornova'ya çok kısa süre içerisinde çok büyük katkılar yaptığına inanıyoruz. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak da her zaman partisinin yanında duruşundan da ayrı bir gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gündemimiz vatandaşın sorunları olmalı"

Son günlerde Adalet ve Kalkınma Partililerin gündem saptırma amaçlı beyanatlarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Aslanoğlu, "Onlar yapılan işlerin bir an önce gündemden düşmesini istiyorlar. Tartışmalar yaratarak ülke gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Oysa ki; ülkenin gündemi açlıktır. Ülkenin gündemi sefalettir. Emekliler bizden emekli maaşlarına zam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini bekliyor. Asgari ücretliler maaşlarının arttırılmasının, evlerine ekmek götürebilmenin, okulların açıldığı bugünlerde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamanın derdinde. Tüm siyasetçilerin buna odaklanması ve çözüm bulması gerekiyor. Yani vatandaşın gündemi ülkenin gündemi olmalıdır. Bu anlamda İzmirlilerin ihtiyacı da şehrimizin gündemidir. Herkes şehrin bu ihtiyaçlarına ilişkin ne yapacağını anlatmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar açlıkla, yoksullukla ilgili neler yapacaklarını anlatmalıdırlar. Suni gündem yaratarak ülkenin asıl gündemlerini kapatma gayretlerinden bir an önce vazgeçmelidirler" dedi.

Eşki: "Bornova'ya hizmet için durmaksızın çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Şenol Aslanoğlu'nun bu anlamlı ziyareti için teşekkür ederek, Bornova'ya ve İzmirlilere hizmet etmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Bornova'yı daha modern bir ilçe haline getirmek için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Başkan Eşki, "Açılışını yaptığımız ve temelini attığımız projeler, sadece bugünü değil, Bornova'nın geleceğini de şekillendirecek nitelikte. Eğitimden altyapıya, sosyal hizmetlerden çevre dostu projelere kadar her alanda yenilikçi adımlar atıyoruz. Hedefimiz Bornova'yı Türkiye'ye en örnek bir ilçe haline getirmek. Bu süreçte partimizin ve halkımızın desteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Halkın ihtiyaçlarına dokunan projeler üretmek, biz belediye başkanlarının en önemli sorumluluğu. İzmir'in sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla ülkemize örnek olduğunu biliyorum ve biz de bu anlayışla Bornova'yı daha da ileriye taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

Ömer Eşki, ayrıca Bornova'daki projelerin sadece bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki süreçte daha pek çok yeniliğin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Bornova Ziyareti - Son Dakika

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