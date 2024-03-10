CHP Kadın Kolları, belediye başkan adaylarıyla eşitlik politika belgesi imzaladı

CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi" imzaladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, kadın-erkek eşitliğine ilişkin 9 maddelik belge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalandı.
Belgeyi imzalayan belediye başkan adayları, şu maddelere uyma sözü verdi:
"1- Kadın-erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder. Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke edinir.
2- Politikalarını, projelerini ve bütçesini, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturur. Kadın ve erkeklerin, karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlamayı demokrasinin temeli olarak kabul eder.
3- Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayışı esas alır. Bu amaçla meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği içinde çalışır.
4- Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, yaşama geçirmeyi, veri toplamayı ve bunların sonuçlarını raporlamayı kabul eder.
5- Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır.
6- Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefler. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçu işledikleri kesin hükümle sabit olanlar işe kabul edilmezler. Görevde iken anılan suçları işleyenler, açılan idari ve adli soruşturma süresince görevden uzak tutulur.
7- Her türlü ayrımcılığın ve şiddetin karşısında durur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 No'lu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi doğrultusunda hareket eder.
8- Kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar gibi kırılgan grupların kent hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal yaşamda önlerine çıkan engelleri kaldırmayı hedefler.
9- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katılmak isteyen kadın çalışanlara idari izin verilir."
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